Lily Allen anuncia novo álbum “West End Girl” após divórcio polêmico e internação

Lily Allen está de volta à música! A cantora britânica, que está 40 anos, anunciou o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, “West End Girl”, que chega às plataformas já nesta sexta-feira (24/10). O projeto marca o retorno da artista após sete anos e reflete um período de intensas transformações pessoais, incluindo o divórcio do ator David Harbour e um processo de recuperação emocional.

Gravado em apenas 10 dias em Los Angeles, no fim de 2024, e finalizado entre Londres e Nova York, o disco reúne 14 faixas inéditas que, segundo Lily, misturam experiências reais e ficção.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lily Allen e David Harbour Reprodução Lily Allen para o álbum “West End Girl” Reprodução Lily Allen para o álbum “West End Girl” Reprodução Lily Allen para o álbum “West End Girl” Reprodução Reprodução/ Redes Sociais Voltar

Próximo

“O álbum é vulnerável de uma forma que minha música talvez nunca tenha sido, pelo menos não ao longo de um trabalho inteiro”, disse ela em comunicado. “Tentei documentar minha vida em uma nova cidade e os eventos que me trouxeram até aqui. É um disco sobre as complexidades das relações e sobre como nós, humanos, navegamos nelas.”

Em entrevista à British Vogue, publicada em 17 de outubro, Lily admitiu que parte das músicas nasceu das dores do fim de seu casamento com o astro de “Stranger Things”.

“Fiz esse disco em dezembro de 2024, como uma forma de processar o que estava acontecendo na minha vida. Há coisas que vivi dentro do meu casamento, mas isso não quer dizer que tudo seja literal. O álbum é inspirado pelo que aconteceu”, explicou.

As letras refletem esse momento turbulento. Em “Sleepwalking”, por exemplo, ela canta: “Você me deixou pensar que era coisa da minha cabeça / e nada a ver com as garotas na sua cama”. Já em “Dallas Major”, Lily é ainda mais direta: “Provavelmente devo explicar que meu casamento virou aberto desde que meu marido se desviou”.

Apesar da dor evidente nas composições, Lily afirma que está em um processo de reconstrução. Após se internar voluntariamente em uma clínica, a cantora diz viver uma fase de maior consciência e equilíbrio.

“Já estive nesses lugares contra a minha vontade, e acho que isso, agora, é um progresso. É força. Eu sabia que o que estava sentindo era intenso demais para lidar sozinha, e percebi que precisava de um tempo afastada”, declarou.