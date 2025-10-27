Lily Allen e David Harbour colocam casa de luxo à venda; confira fotos

A cantora Lily Allen e o ator David Harbour colocaram sua casa de luxo situada em Carroll Gardens, Nova York, à venda por quase US$ 8 milhões (quase R$ 43 milhões, na cotação atual). O valor atual é mais que o dobro dos US$ 3,35 milhões (R$ 18 milhões) que eles pagaram no início de 2021, devido, também, a reformas para lá de meticulosas.

A propriedade foi anunciada poucos dias depois de Lily Allen lançar o álbum West End Girl, seu primeiro disco em sete anos, na sexta-feira (24/10). O título, inclusive, foi apelidado pelos fãs da artista de “álbum de vingança”, após relatos da separação do casal no ano passado em meio a rumores de que o ator de Stranger Things havia tido um caso, conforme divulgou o The Sun.

Na letra da música West End Girl, a cantora cita a residência e se refere a ela como um lugar para onde ela foi forçada a se mudar. “Agora estou procurando casas com quatro ou cinco andares / E você encontrou um sobrado para nós e disse: ‘Você quer? É seu’”, diz a canção.

“Então fomos em frente e compramos / Encontramos uma boa hipoteca / Billy Cotton se organizou / Todos os móveis encomendados / Eu nunca poderia pagar por isso / Você estava empurrando isso para frente / Me fez sentir um pouco estranha / Me fez sentir um pouco estranha”, continua a letra.

David Harbour e Lily Allen se casaram em 2020

As novas canções de Lily Allen deixaram as redes sociais em polvorosa com as indiretas a David Harbour

Nas letras, a cantora não esconde a infidelidade do amado ator da série da Netflix

Segundo a imprensa internacional, a casa de arenito marrom do final do século XIX está localizada em um dos quarteirões arborizados mais cobiçados do Brooklyn. Ela foi redesenhada pelo designer Billy Cotton e pelo arquiteto Ben Bischoff.

Com quatro andares e 6,7 metros de largura, a propriedade une “o charme tradicional inglês, a sensibilidade moderna do Brooklyn e a rica influência italiana”, de acordo com o anúncio.

No interior, o andar da sala de estar se abre para outra bem luxuosa. Também compõem o espaço uma lareira, portas de vidro que se abrem para um quintal privativo com sauna e banheira de hidromassagem.

A suíte principal ocupa todo o segundo andar, com outra lareira, closets duplos e carpete de marca renomada. No piso de cima, há dois quartos de hóspedes, uma sala de estar com claraboia e um escritório.

No andar do jardim, contém uma suíte de hóspedes adicional, um lavabo e uma sala de estar casual com armários embutidos e acesso direto ao quintal. Já o porão abriga uma academia, lavanderia e depósito.

Conforme alegou o The Sun, vizinhos da residência afirmaram que o local parecia vazio nos últimos meses. “Parece que ninguém esteve em casa por um bom tempo”, revelou uma fonte. “Todas as casas da rua têm decorações de Halloween, menos a de Lily e David”, continuou.

“É um bairro muito familiar — Lily era muito ativa na comunidade quando morava aqui com David”, acrescentou o vizinho.

A voz de Smile e Fuck You, que se casou com David Harbour em 2020, voltou para Londres com suas duas filhas de seu casamento anterior.

