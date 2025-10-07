07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Limão com Mel celebra sucesso de show no Rio e revela detalhes de turnê nos EUA

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
limao-com-mel-celebra-sucesso-de-show-no-rio-e-revela-detalhes-de-turne-nos-eua

A banda “Limão com Mel”, responsável por grandes hits do forró romântico, se apresentou na casa de shows Espaço Hall, no Rio de Janeiro, durante o festival Playlist. Em entrevista à repórter Letícia Braga, do portal LeoDias, os vocalistas Adma e Edson comentaram como é depois de anos de carreira, ainda lotar os eventos em que se apresentam e quais são as expectativas para a turnê internacional.

“Hoje é a segunda vez aqui, superlotação mais uma vez. Ontem tivemos em São Paulo nossa playlist foi maravilhosa. Reunimos muitos nordestinos e paulistas a galera superlotou e hoje aqui quando a gente chegou nós também ficamos impressionados uma superlotação”, contou

A banda estará a partir do dia 23 de outubro com a primeira turnê internacional: “Esse mês ainda estaremos nos Estados Unidos, alguns shows para contemplar todo o povo americano e também os nossos brasileiros que estão lá com saudade do nosso forró. Preparamos um repertório lindo, a história da Limão Comel, a nossa playlist. Também tem trechinho de música em inglês e vai ser lindo demais”, adiantou a vocalista.

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDias/ montagem
Admara Andrade e Edson Lima, integrantes da Limão com MelReprodução portal LeoDias/ montagem
Portal LeoDias
Adma e Edson da banda Limão com MelPortal LeoDias
Divulgação
Limão com MelDivulgação
Divulgação
Limão com MelDivulgação

Leia Também

Adma explicou de onde veio a ideia de produzir um DVD especial durante o festival: “A gente teve a ideia de reunir, né, canções de bandas que, assim como a ‘Limão com Mel’, tem uma história linda. Então reunimos essas canções e ficou esse resultado maravilhoso que vocês podem assistir aí”, falou.

“É uma emoção muito grande porque a gente sabe que tá cantando canções que marcou a história né, são canções de 10; 20; 30 anos atrás e com a história da “Limão com Mel” uma grandiosidade do nosso repertório. A gente uniu a essas bandas que com certeza fizeram história junto com a gente e deu esse resultado maravilhoso foi lindo foi maravilhoso e a gente pode. Cantar todas as canções que às vezes ficam devendo num show da ‘Limão com Mel’, de uma hora e meia. Foi um show de três horas onde a gente pôde tocar todos os nossos sucessos. E são muitos. Foi muito gratificante”

Edson ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho dos cariocas que estiveram presente no evento e aproveitaram até o último minuto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost