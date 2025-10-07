Limão com Mel celebra sucesso de show no Rio e revela detalhes de turnê nos EUA

A banda “Limão com Mel”, responsável por grandes hits do forró romântico, se apresentou na casa de shows Espaço Hall, no Rio de Janeiro, durante o festival Playlist. Em entrevista à repórter Letícia Braga, do portal LeoDias, os vocalistas Adma e Edson comentaram como é depois de anos de carreira, ainda lotar os eventos em que se apresentam e quais são as expectativas para a turnê internacional.

“Hoje é a segunda vez aqui, superlotação mais uma vez. Ontem tivemos em São Paulo nossa playlist foi maravilhosa. Reunimos muitos nordestinos e paulistas a galera superlotou e hoje aqui quando a gente chegou nós também ficamos impressionados uma superlotação”, contou

A banda estará a partir do dia 23 de outubro com a primeira turnê internacional: “Esse mês ainda estaremos nos Estados Unidos, alguns shows para contemplar todo o povo americano e também os nossos brasileiros que estão lá com saudade do nosso forró. Preparamos um repertório lindo, a história da Limão Comel, a nossa playlist. Também tem trechinho de música em inglês e vai ser lindo demais”, adiantou a vocalista.

Admara Andrade e Edson Lima, integrantes da Limão com Mel Reprodução portal LeoDias/ montagem Adma e Edson da banda Limão com Mel Portal LeoDias Limão com Mel Divulgação Limão com Mel Divulgação

Adma explicou de onde veio a ideia de produzir um DVD especial durante o festival: “A gente teve a ideia de reunir, né, canções de bandas que, assim como a ‘Limão com Mel’, tem uma história linda. Então reunimos essas canções e ficou esse resultado maravilhoso que vocês podem assistir aí”, falou.

“É uma emoção muito grande porque a gente sabe que tá cantando canções que marcou a história né, são canções de 10; 20; 30 anos atrás e com a história da “Limão com Mel” uma grandiosidade do nosso repertório. A gente uniu a essas bandas que com certeza fizeram história junto com a gente e deu esse resultado maravilhoso foi lindo foi maravilhoso e a gente pode. Cantar todas as canções que às vezes ficam devendo num show da ‘Limão com Mel’, de uma hora e meia. Foi um show de três horas onde a gente pôde tocar todos os nossos sucessos. E são muitos. Foi muito gratificante”

Edson ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho dos cariocas que estiveram presente no evento e aproveitaram até o último minuto.