05/10/2025
Limão com Mel fala de projeto, emoção e casa lotada para show no Rio de Janeiro

Escrito por Portal Leo Dias
Admara Andrade e Edson Lima, integrantes da Limão com Mel, reuniram fãs com o projeto Festival Playlist, que ocorreu no último sábado (4/10), no Rio de Janeiro. Quem esteve por lá foi a repórter do portal LeoDias, Leticia Braga, que conversou com os dois a respeito da ideia de fazer um DVD no evento.

A cantora iniciou: “A gente teve a ideia de reunir canções de bandas que, assim como a Limão com Mel, têm uma história linda. Reunimos essas canções e ficou esse resultado maravilhoso que vocês podem assistir aí. Canções que falam de amor, que atravessam o tempo aí, quebram barreiras do tempo e que a gente curtiu lá atrás e continua curtindo bastante.”

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDias/ montagem
Admara Andrade e Edson Lima, integrantes da Limão com MelReprodução portal LeoDias/ montagem
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação

Edson falou da emoção de um novo projeto: “A emoção é muito grande, porque a gente sabe que tá cantando canções que marcaram a história. São canções de 10, 20, 30 anos atrás. E com a história da Limão com Mel, com a grandiosidade do nosso repertório, a gente uniu a essas bandas que, com certeza, fizeram história junto com a gente e deu esse resultado maravilhoso.”

“Foi lindo, foi maravilhoso. E a gente pôde cantar todas as canções que a gente, às vezes, fica devendo num show da Limão com Mel de uma hora e meia. Foi um show de três horas, onde a gente pôde tocar todos os nossos sucessos. Isso é muito gratificante.”

Os fãs lotaram o local do show e a banda falou sobre o carinho dos cariocas: “É a segunda vez aqui, no Espaço Hall, super lotação, mais uma vez. Ontem estivemos em São Paulo. Nosso Playlist foi maravilhoso. Reunimos muitos nordestinos e paulistas. A galera super lotou, ontem. E, hoje, aqui, quando a gente chegou, nós também ficamos impressionados. Uma super lotação. Tá de parabéns, aqui, o Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho dos cariocas, né, Adma? A gente só tem que agradecer.”

