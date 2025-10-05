Limpeza sem desperdício: 5 passos simples para economizar no dia a dia

Na correria da limpeza do dia a dia, é comum achar que exagerar na quantidade de produto ou deixar a mangueira ligada o tempo todo vai acelerar o processo. Mas o que parece prático pode estar custando caro para o bolso e para o meio ambiente.

Segundo a engenheira química Annayara Vanessa dos Santos, boa parte dos desperdícios poderia ser evitada com mudanças simples. “Não é sobre limpar menos, e sim limpar melhor. Com menos desperdício, a economia aparece sem que a eficiência desapareça”, explica.

4 imagens

Usar água sanitária na faxina pode ser fatal para pets

2 de 4

Escolha produtos de qualidade na hora da limpeza

3 de 4

Economize água na limpeza

4 de 4

Utilize os produtos da maneira correta

Getty Images

Confira abaixo as cinco dicas práticas da especialista para transformar a maneira como você limpa a sua casa e gastar menos, com consciência e resultado.

1. Use o produto do jeito certo e na quantidade certa

Um dos maiores mitos da limpeza é achar que mais produto significa mais eficácia. “Pelo contrário: o excesso atrapalha. Não só desperdiça, como dificulta o enxágue, gerando mais gasto de água”, alerta a especialista.

Outro erro comum, segundo a engenheira, é misturar produtos diferentes. “Pode parecer que você está ‘reforçando’ a limpeza, mas isso pode provocar reações indesejadas, perda de eficiência ou até riscos à saúde.”

Ela também chama atenção para o tempo de ação dos produtos: se ele não for respeitado, a tendência é aplicar mais produto achando que o anterior não funcionou. “É um desperdício em dobro.”

2. Prefira produtos multiuso de qualidade

Ter uma prateleira cheia de produtos diferentes pode até parecer sinal de cuidado, mas, na prática, é sinônimo de desperdício. “Produtos multiuso bem formulados fazem o trabalho de vários, com menos volume e menos embalagem”, explica a expert.

Além disso, usar produtos versáteis evita a sobreposição de químicos e facilita o armazenamento. “É uma limpeza mais prática, rápida e que, em muitos casos, exige bem menos água.”

3. Troque a mangueira por balde, pano ou pulverizador

Se existe um símbolo de desperdício na hora da limpeza, é a mangueira ligada o tempo todo. “O simples ato de trocar por balde, pano ou pulverizador pode economizar centenas de litros em uma única faxina”, afirma Annayara.

Ela também recomenda o uso de panos de microfibra, que absorvem mais e precisam de menos enxágue. E faz um alerta sobre reuso de água: “Nem toda água pode ser reaproveitada. A da máquina de lavar roupas, por exemplo, contém resíduos químicos e não deve ser usada indiscriminadamente. Já a da chuva, sim, pode ser uma boa opção para áreas externas.”

Para a especialista, a forma mais simples de economizar água é trocar a mangueira por balde e pano, ou por um pulverizador

4. Aposte em pulverizadores e borrifadores

Pulverizar o produto em camadas finas e uniformes evita o exagero e cobre áreas maiores com menos. “Aplicar direto do frasco gera acúmulo, manchas e desperdício”, diz a engenheira, que atua na Copabel, empresa especializada em soluções sustentáveis para higiene e limpeza.

Borrifadores de névoa fina funcionam bem em ambientes pequenos e superfícies delicadas. Já os de jato ajustável são ideais para áreas maiores ou com sujeira pesada, onde é preciso mais controle na aplicação.

5. Escolha bem os produtos: qualidade também é economia

Nem sempre o mais barato é o mais vantajoso. Segundo a especialista, muitos produtos que parecem econômicos exigem mais reaplicações e maior quantidade, o que aumenta o consumo e o custo final.

“Produtos de qualidade rendem mais, limpam melhor e duram mais tempo. E isso vale tanto para empresas quanto para uso doméstico”, reforça.

Para Annayara, a grande virada está na informação: quando se conhece o produto e entende como ele deve ser usado, a limpeza vira um processo mais consciente e eficiente. “São mudanças pequenas no hábito que fazem diferença no resultado, no bolso e no impacto ambiental”, finaliza.