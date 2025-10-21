21/10/2025
Linha Amarela: conexões reabrem, mas trens mantêm velocidade reduzida

As transferências nas estações da Linha 4-Amarela foram reabertas após uma instabilidade no sistema de sinalização do trajeto, que gerou o caos no deslocamento de passageiros na manhã desta terça-feira (21/10) em São Paulo. A falha fechou as conexões para outras linhas e provocou redução de velocidade no trajeto. Trens seguem circulando com intervalos maiores.

3 imagensManhã de lentidão e bloqueios na Linha 4-AmarelaFechar modal.1 de 3

Linha 4-Amarela do metrô teve manhã de caos após falha; transferências foram fechadas

Júlia Queiroz/Metrópoles2 de 3

Manhã de lentidão e bloqueios na Linha 4-Amarela

Júlia Queiroz/Metrópoles3 de 3

Júlia Queiroz/Metrópoles

A ViaQuatro fechou temporariamente, nesta manhã, as transferências da Linha 4-Amarela para as demais linhas do sistema, nas estações Paulista-Pernambucanas, República, Luz e Pinheiros. A situação, que começou ainda por volta das 4h50, foi resolvida por volta das 10h desta terça.

Em um comunicado enviado ao Metrópoles, a empresa informou que uma instabilidade no sistema de sinalização foi o que causou transtorno na operação desta manhã. As conexões foram reabertas, mas a circulação segue com intervalos médios de quatro minutos.

“Desde as primeiras horas do dia, mais de 100 profissionais das áreas de controle, manutenção e operação estão mobilizados para resolver o problema causado por uma instabilidade no sistema de sinalização, na manhã desta terça-feira (21). O sistema Paese permanece acionado. A ViaQuatro lamenta o transtorno”, informou em nota.

Mais de 100 profissionais das áreas de controle, manutenção e operação da empresa foram deslocados para resolver o problema, conforme a Via Quatro. Ônibus da operação Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência (Paese) foram acionados e seguem auxiliando passageiros a completarem seus trajetos.

Passageiros detonam operação da linha

Passageiros que foram surpreendidos com a falha na Linha 4-Amarela, na manhã desta terça-feira, relataram nas redes sociais o transtorno para completarem seus trajetos, tendo de recorrer aos ônibus da Paese e carros de aplicativo com preços inflados.

Nas redes sociais, os usuários criticam o caos no transporte público. “Hoje eu fui humilhada pela Linha 4 do metrô, que é de responsabilidade da ViaQuatro e tô num Uber que deu 99 reais”, escreveu uma usuária no X.

“Mais um dia sendo humilhada pela Linha 4-Amarela”, disse outra. Um passageiro afirmou que a Linha 4-Amarela “destruiu” seu dia.

