Lionel Messi renova com o Inter Miami até 2028

O argentino Lionel Messi continuará no Inter Miami por mais quatro temporadas. O clube norte-americano anunciou nesta quinta-feira (23/10) a renovação do contrato do argentino até o fim de 2028. No vídeo publicado nas redes sociais, o camisa 10 aparece assinando o novo vínculo no estádio em construção, acompanhado da mensagem: “Ele está em casa.”

Desde sua chegada em julho de 2023, Messi tem sido o grande protagonista da equipe. São 71 gols e 37 assistências em 82 partidas, além de dois títulos conquistados: a Leagues Cup de 2023 e a Supporters’ Shield de 2024.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/intermiami Lionel Messi joga pelo Inter Miami atualmente Reprodução/Instagram Messi atingiu feito inédito na liga de futebol norte-americana. Reprodução/@leomessi Reprodução Voltar

Próximo

A nova assinatura também evidencia o avanço do projeto estrutural do Inter Miami, que pretende inaugurar o novo estádio durante o período do contrato.

A permanência de Messi consolida o plano do clube de utilizá-lo como referência técnica e institucional, responsável por ampliar a visibilidade da MLS e transformar o Inter Miami em uma das marcas esportivas mais populares dos Estados Unidos.

Aos 38 anos, o astro soma 41 títulos na carreira e é o maior vencedor da Bola de Ouro, com oito conquistas.