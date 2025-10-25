25/10/2025
Liverpool perde para Brentford em 4ª derrota seguida na Premier League

Escrito por Metrópoles
Neste sábado (25/10), o Brentford recebeu o Liverpool no Community Stadium pela 9ª rodada da Premier League. Com emoção até o fim, os donos da casa venceram por 3 x 2. Com mais uma derrota na competição, os Reds não vencem há quatro jogos no Campeonato Inglês.

O Liverpool não vive um bom momento na atual temporada dentro da Premier League. A equipe não sabe o que é vencer há quatro partidas. Antes da derrota para o Brentford, os Reds perderam para Manchester United, Chelsea e Crystal Palace.

O Brentford saiu na frente do placar com gol marcado logo aos cinco minutos, com Ouattara. Os donos da casa abriram mais vantagem no marcador após Schade marcar. O Liverpool diminuiu com Kerkez no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Igor Thiago, para o Brentford, e Salah, do Liverpool, balançaram as redes.

Na terça-feira (28/10), o Brentford visita o Grimsby pela Copa da Inglaterra, às 16h45 (horário de Brasília). Já o Liverpool recebe o Crystal Palace no dia seguinte, também pela competição local. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília).

 

 

