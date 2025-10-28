Lívia Andrade mostra resultado de tratamento nos glúteos e deixa fãs surpresos

A apresentadora Lívia Andrade recebeu uma enxurrada de elogios após divulgar em suas redes sociais, nesta terça-feira (28/10), imagens de uma das etapas do cuidado estético que vem realizando na região dos glúteos. Manu Bahtidão foi uma das famosas que reagiram ao post e comentou: “Que potência!”. Outros seguidores também exaltaram a apresentadora, destacando que o resultado ficou “bem natural”.

No vídeo, Lívia aparece sendo atendida em uma clínica especializada. O protocolo, desenvolvido exclusivamente para ela, reúne estratégias que visam melhorar tanto a textura da pele quanto o tônus muscular.

Segundo a própria apresentadora, o pacote inclui aplicações de bioestimuladores de colágeno, correntes eletromagnéticas para tonificar a musculatura e técnicas voltadas ao combate da celulite. Entre elas está o chamado subcision, procedimento que rompe as fibroses responsáveis pelas depressões na pele. A profissional também utilizou o microagulhamento fracionado por radiofrequência.

Lívia explicou que a quantidade de sessões varia conforme cada caso. Geralmente, o tratamento pode se estender de três a seis encontros, sempre definidos após avaliação clínica individual.

Aos 42 anos, a artista costuma compartilhar com o público parte de sua rotina de autocuidado. Além dela, a influenciadora e ex-atleta Key Alves revelou ter aderido ao mesmo procedimento, que combina bioestimuladores de colágeno, preenchedores e tecnologias de reafirmação para melhorar o volume, o contorno e a textura da região glútea. O protocolo parte do entendimento de que exercícios físicos e alimentação equilibrada são complementares ao resultado estético.