Livramento: Maíra Cardi relata que a filha recém-nascida engasgou e ficou sem ar

A influenciadora Maíra Cardi, de 42 anos, passou por um grande susto nesta terça-feira (28/10) com sua filha recém-nascida, Eloáh. A bebê se engasgou e ficou alguns segundos sem conseguir respirar. Após o episódio, Maíra fez um alerta aos pais sobre a importância de redobrar a atenção com possíveis engasgos, especialmente durante a noite, quando todos estão dormindo.

“E o susto que tomamos agora com essa pequenucha? Engasgou do nada. Eu escutei um negocinho e… engasgada, engasgada, engasgada. Realmente se afogou. Daí eu estava ali e olhei. Levantei ela rápido, dei uns tapinhas nas costas e ela vomitou”, começou, em vídeos nos Stories do Instagram.

Em seguida, também nos Stories, Maíra explicou como percebeu que a filha estava engasgada: “Eu estava deitada aqui na cama, coisa rara. E aí escutei um gemidinho bem pequenininho, que, se eu estivesse dormindo, não ouviria de jeito nenhum”.

Os sinais de que algo estava errado com Eloáh foram discretos, mas a empresária conseguiu perceber a tempo de socorrê-la: “Eu escutei esse gemidinho, fui olhar para ver se estava com fome, e ela estava roxinha. Aí puxei ela da cama e ela já estava afogadinha. Ela voltou o leite, mas na verdade não tinha mamado. Na verdade, voltou um vômito mesmo, de um engasgo”, detalhou.

A esposa de Thiago Nigro finalizou com um alerta às mães sobre os riscos desse tipo de situação: “Aí vieram umas bolotinhas, ela ficou roxa, bati nas costas dela e ela desafogou. Uma coisa atenta para as mães: uma das coisas mais perigosas é o bebê se afogar à noite, ou o que chamam de morte súbita”, disse, completando: “E eu acho que é um dos maiores medos, de certa forma, da mãe, né? Que dormir e o bebê se afogar”.