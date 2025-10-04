Lô Borges: a febre criativa chega ao Festival Estilo Brasil

Lô Borges, figura central do Clube da Esquina e conhecido por clássicos como “Para Lennon e McCartney” e “O Trem Azul”, é um dos destaques do Festival Estilo Brasil, em 25 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções. O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

O que impressiona na trajetória de Lô é a incessante produção, especialmente nas últimas duas décadas. O artista, que integra a turnê “Esquinas & Canções” ao lado de Beto Guedes e Sérgio Hinds, revelou que a produção autoral se intensificou no século 21.

Em entrevista, ele contou que se sentiu motivado a renovar a música na virada da década e do milênio, sentindo que precisava ampliar a discografia.

Lô Borges tem um método de composição focado e disciplinado. Segundo ele, a composição envolve “90% de transpiração e 10% de inspiração”. Ele segue uma rotina diurna, trabalhando no estúdio em casa, onde fica burilando acordes e ideias.

A abordagem é sempre pensar em um conjunto de músicas, não em faixas isoladas, seguindo o modelo dos ídolos que lançavam discos.

Para o público de Brasília, a apresentação de Lô Borges será uma celebração tanto dos clássicos do Clube da Esquina quanto da fase mais recente.

O músico também relembrou a vertiginosa velocidade criativa dos anos iniciais, quando gravou o “Disco do Tênis” (1972): “Eu compunha a música de manhã, o Márcio escrevia a letra à tarde, e a banda gravava à noite. Isso é mágico”.

O artista se considera contemporâneo e criativo, afirmando que, em 20 anos, ele dobrou a produção como compositor em comparação aos 40 anos anteriores.

Com essa energia renovada, o público de Brasília pode esperar uma apresentação que honra o passado, mas com o vigor de um artista do presente.

A participação no Estilo Brasil ao lado de Sérgio Hinds, guitarrista d’O Terço, é particularmente relevante, pois a turnê “Esquinas & Canções” propõe um diálogo entre as harmonias mineiras do Clube e a energia do rock progressivo dos anos 70.

Lô Borges sempre teve uma afinidade com o gênero, lembrando que, nos tempos do Clube da Esquina, ele e Beto Guedes eram considerados da ala “mais Rock, beatlemaníacos”.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital