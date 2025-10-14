14/10/2025
Universo POP
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds revelam o que os move até hoje

O tempo pode ter passado, mas a essência segue intacta. No dia 25 de outubro, o Festival Estilo Brasil traz a Brasília a turnê “Esquinas & Canções”, encontro que une Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds em uma celebração à amizade, à memória e à continuidade de um legado que atravessa fronteiras e gerações.

Compre seu ingresso

Beto Guedes afirmou para o Metrópoles que o segredo da longevidade é se manter curioso. “É importante estarmos atentos e abertos ao novo. A música é o que nos alimenta — o que faz a gente acordar todo dia com prazer.”

Para ele, cantar uma mesma canção há 50 anos sem perder a paixão é “um milagre que só o público explica”.

Lô Borges concorda e vai além: “A música é o nosso ponto de encontro. Mesmo quando cada um seguiu seu caminho, foi ela que manteve a gente por perto.”

Leia também

Essa cumplicidade, construída desde os tempos de adolescência em Belo Horizonte, se renova agora em turnê, com arranjos que dialogam com o presente sem apagar o passado.

Sérgio Hinds, com a guitarra marcante, traz o toque progressivo que amplia o horizonte do Clube da Esquina. “O Terço sempre teve essa troca com os mineiros. Flávio Venturini levou o espírito da esquina pra dentro do rock — e isso continua vivo até hoje.”

No repertório, o público pode esperar de “Feira Moderna” a “Nascente”, de “Hey Amigo” a “O Trem Azul”. Mas, o principal, como resume Beto, é a emoção de estarem juntos. “Esse show é um agradecimento. É sobre seguir sonhando — e tocando.”

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

