Lô Borges e Beto Guedes celebram o eterno som mineiro no Estilo Brasil

Quando o Clube da Esquina surgiu, em 1972, o Brasil ainda tentava compreender aquela sonoridade que misturava rock, jazz, bossa e poesia. Meio século depois, Lô Borges e Beto Guedes continuam expandindo esse legado.

No dia 25 de outubro, a dupla sobe ao palco do Festival Estilo Brasil, em Brasília, acompanhada de Sérgio Hinds, guitarrista do O Terço, para o show “Esquinas & Canções”.

Compre seu ingresso

Em entrevista ao Metrópoles, Lô relembra as origens humildes do movimento: “Santa Tereza é o coração dessa história. Foi ali, nas tardes tocando violão na rua Divinópolis, que aprendi o que era fazer música com os amigos.”

Essa naturalidade, segundo ele, é o que faz as canções resistirem ao tempo. “As harmonias são mineiras, mas os temas são universais.”

Beto Guedes vê nessa perenidade um reflexo da verdade emocional das canções. “Cantar algo que você acredita, mesmo cinquenta anos depois, é uma bênção. E ver jovens cantando junto é ainda mais bonito.”

A presença de Sérgio Hinds adiciona uma nova camada à experiência, aproximando o Clube da Esquina do rock psicodélico e do virtuosismo progressivo. “Essa fusão é o que torna a música brasileira única”, afirma Beto.

O espetáculo promete revisitar clássicos e apresentar releituras que reafirmam a vitalidade de uma geração que nunca deixou de criar. “A música é uma estrada longa”, pondera Lô. “E nós ainda estamos caminhando.”

Para fazer parte dessa noite inesquecível, basta adquirir os ingressos no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

