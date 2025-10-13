Lô Borges e Beto Guedes revisitam meio século de amizade em Brasília

Quase 50 anos depois de transformarem a música brasileira com o álbum “Clube da Esquina”, Lô Borges e Beto Guedes voltam a dividir o palco em Brasília. A apresentação será em 25 de outubro, dentro do Festival Estilo Brasil, e marca o reencontro de dois amigos que ajudaram a moldar a sonoridade e o espírito de uma geração. A noite ainda contará com a presença de Sérgio Hinds, guitarrista da banda O Terço, num diálogo entre o lirismo mineiro e o vigor do rock progressivo.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, Beto Guedes define o retorno como uma celebração de tudo que permanece: “O Clube da Esquina sempre foi um movimento entre amigos. Poder tocar com esses parceiros após tanto tempo é uma alegria imensa”.

Para ele, o reencontro é também um lembrete daquilo que a música preserva: “Mesmo com vidas e rumos diferentes, a música sempre nos uniu. BH era nossa estação central”.

Lô Borges compartilha do mesmo sentimento, mas com uma lente poética. “As harmonias de Minas são a nossa marca, mas os temas são universais”, defende o cantor. “É por isso que Feira Moderna, Equatorial e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo continuam vivas — porque falam do que é humano.”

O artista também celebra o impacto de novas bandas que reinventam o som mineiro. “É bonito ver o Clube ecoando em grupos como Boogarins e Terno Rei.”

Sérgio Hinds reforça a naturalidade desse diálogo. “Quando o Flávio Venturini entrou no O Terço, levou a alma mineira com ele. Desde então, o rock e o Clube da Esquina se entrelaçam. Esse show é a prova viva disso.”

Mais do que nostalgia, “Esquinas & Canções” promete um encontro entre gerações — uma noite em que as esquinas de Santa Tereza se tornam, outra vez, ponto de partida para novos caminhos musicais no Estilo Brasil.

O Festival tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital