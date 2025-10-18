18/10/2025
Lô Borges: entre o menino do tênis e o homem das estrelas

Lô Borges sempre teve o olhar voltado para o céu e os pés firmes no chão mineiro. Quase cinco décadas após o Clube da Esquina, o artista segue sendo um dos compositores mais respeitados do país, admirado por músicos de várias gerações.

No Festival Estilo Brasil, em 25 de outubro, ele se apresenta com Beto Guedes e Sérgio Hinds no show “Esquinas & Canções”, reencontro histórico de três caminhos que se cruzaram nos anos 1970.

Em entrevista ao Metrópoles, Lô lembrou que “o Clube da Esquina nasceu do encontro e da amizade, com tardes tocando violão em Santa Tereza, sem planos, sem pressa”.

Essa essência, ele conta, nunca mudou. “A música é o nosso ponto de encontro. Mesmo após tantos anos, é ela quem nos junta outra vez.”

O cantor vive um momento de intensa produção. O novo álbum, “Céu de Giz”, lançado neste ano, mistura temas sobre o tempo e o amadurecimento.

“É um disco que fala de memória, mas também de futuro. São canções para quem ainda sonha, mesmo após tanto viver”, explica.

No palco, Lô promete mesclar faixas novas e clássicos como “Feira Moderna”, “Equatorial” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, canções que continuam a despertar emoções e inspirar artistas contemporâneos. “É bonito ver a garotada descobrindo essas músicas. Elas são como boas conversas: sempre encontram um jeito novo de começar.”

O show será um tributo à continuidade da arte. Lô Borges chega ao Estilo Brasil como quem retorna às origens, mas com o brilho de quem nunca parou de caminhar.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
IngressosBilheteria Digital

