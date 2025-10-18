Lô Borges: entre o menino do tênis e o homem das estrelas

Lô Borges sempre teve o olhar voltado para o céu e os pés firmes no chão mineiro. Quase cinco décadas após o Clube da Esquina, o artista segue sendo um dos compositores mais respeitados do país, admirado por músicos de várias gerações.
No Festival Estilo Brasil, em 25 de outubro, ele se apresenta com Beto Guedes e Sérgio Hinds no show “Esquinas & Canções”, reencontro histórico de três caminhos que se cruzaram nos anos 1970.
Em entrevista ao Metrópoles, Lô lembrou que “o Clube da Esquina nasceu do encontro e da amizade, com tardes tocando violão em Santa Tereza, sem planos, sem pressa”.
Essa essência, ele conta, nunca mudou. “A música é o nosso ponto de encontro. Mesmo após tantos anos, é ela quem nos junta outra vez.”
O cantor vive um momento de intensa produção. O novo álbum, “Céu de Giz”, lançado neste ano, mistura temas sobre o tempo e o amadurecimento.
“É um disco que fala de memória, mas também de futuro. São canções para quem ainda sonha, mesmo após tanto viver”, explica.
No palco, Lô promete mesclar faixas novas e clássicos como “Feira Moderna”, “Equatorial” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, canções que continuam a despertar emoções e inspirar artistas contemporâneos. “É bonito ver a garotada descobrindo essas músicas. Elas são como boas conversas: sempre encontram um jeito novo de começar.”
O show será um tributo à continuidade da arte. Lô Borges chega ao Estilo Brasil como quem retorna às origens, mas com o brilho de quem nunca parou de caminhar.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital