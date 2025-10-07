07/10/2025
Lô Borges no Estilo Brasil: a voz mineira que chegou ao Arctic Monkeys

Lô Borges é amplamente reconhecido como um dos compositores mais talentosos que o Brasil já produziu, sendo uma figura fundamental no lendário Clube da Esquina ao lado de Milton Nascimento. No entanto, o impacto dele ultrapassou as fronteiras da MPB e do Brasil, alcançando reconhecimento inesperado no cenário do rock internacional. Essa universalidade da obra será celebrada em Brasília (DF) no Festival Estilo Brasil, onde o músico se apresenta em 25 de outubro.

Um fato que reforça o peso global de Lô Borges surgiu quando a banda britânica Arctic Monkeys revelou uma das principais influências para a composição do álbum “Tranquility Base Hotel & Casino”. O vocalista e guitarrista Alex Turner listou canções que estavam “grudadas na sua mente” durante o processo de gravação e escrita do disco.

Entre nomes como Ennio Morricone e Jean Claude Vannier, uma pérola da música brasileira roubou a cena: “Aos Barões”, faixa presente no disco solo de estreia de Lô Borges, lançado em 1972. Esse álbum, que saiu no mesmo ano do icônico “Clube da Esquina”, ficou conhecido popularmente como “o disco do tênis” devido à simplicidade da capa.

Alex Turner of @ArcticMonkeys wrote MOJO a list of the tunes that were buzzing in his head around the writing and recording of Tranquility Base Hotel & Casino. Here’s Sheet 1… https://t.co/KVABDIADHX pic.twitter.com/hh6AVoJeJ9

— MOJO Magazine (@MOJOmagazine) April 20, 2018

A inclusão de uma música do artista mineiro na lista de inspirações de Alex Turner ilustra a profundidade e a relevância da alquimia musical dele, que combina influências de forma casual e inspirada.

A aclamada Pitchfork, um dos portais de música mais importantes dos Estados Unidos, também já resenhou o disco “Clube da Esquina” de forma detalhada, concedendo-lhe uma nota altíssima de 9.5 e descrevendo-o como “um dos discos mais ambiciosos da história da música brasileira”.

O álbum que revelou Lô Borges para o Brasil (e, subsequentemente, para o mundo) foi um marco do pop brasileiro. O projeto, que também lançou carreiras como a de Beto Guedes, demonstra como a música do Clube, com harmonias vocais e orquestrações, consegue atingir o coração mesmo de quem não compreende a língua portuguesa.

Agora, o público de Brasília terá a chance de mergulhar na obra de Lô Borges, que se une aos amigos Beto Guedes e Sérgio Hinds na turnê “Esquinas & Canções”. O show é uma verdadeira celebração à memória afetiva e à riqueza musical do movimento que moldou a história nacional.

A apresentação histórica de Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds será em 25 de outubro no Ulysses Centro de Convenções.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

