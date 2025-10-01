01/10/2025
Lô Borges reacende o pavio aceso na MPB no Festival Estilo Brasil

Escrito por Metrópoles
lo-borges-reacende-o-pavio-aceso-na-mpb-no-festival-estilo-brasil

O Festival Estilo Brasil, que ocorre no Ulysses Centro de Convenções, confirmou a presença de Lô Borges, um dos principais artífices do lendário Clube da Esquina, em 25 de outubro.

Compre seu ingresso

A relevância da obra de Lô Borges e os parceiros mineiros é tanta que alcançou reconhecimento internacional com a Pitchfork, um dos portais de música mais importantes dos EUA, resenhando o clássico álbum “Clube da Esquina” (1972), co-liderado por Lô e Milton Nascimento.

O disco recebeu a alta nota 9,5, sendo descrito como “um dos discos mais ambiciosos da história da música brasileira”.

A resenha da Pitchfork destacou o poder alquímico da obra dos artistas mineiros.

Segundo o colaborador Andy Beta, “a magia do Clube da Esquina é que, embora seja possível discernir todas as influências de Nascimento e amigos, sua alquimia eleva tudo para vibrar em uma frequência mais alta”.

O texto acrescenta que o álbum é “casual e inspirado, estudado e espontâneo”, sendo adorado mesmo por quem tem pouco contato com a música brasileira.

A Pitchfork também ressaltou que o lançamento do “Clube da Esquina” em 1972 serviu como um marco no pop brasileiro, solidificando a carreira de Milton Nascimento e lançando novos talentos, incluindo o jovem Lô Borges.

Esse álbum foi lançado durante o período da ditadura militar no Brasil, e a obra representou “o mais sutil e profundo dos atos revolucionários”.

O show de Lô Borges no Estilo Brasil, parte da turnê “Esquinas & Canções”, celebrará justamente esse legado, relembrando o movimento mineiro que transformou a MPB.

Lô Borges, em entrevista recente, refletiu sobre a constante atividade criativa, uma característica que ele afirma manter desde o início da carreira.

“Eu me sinto um pavio aceso desde 1970… E esse pavio não apaga, porque se ele está meio assim, pouco nítido, eu dou uma sopradinha e eu vejo que ele está aceso”, declarou o músico.

O público em Brasília terá a chance de ver esse “pavio aceso” em espetáculo no dia 25 de outubro.

Compre seu ingresso

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

