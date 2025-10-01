Lô Borges reacende o pavio aceso na MPB no Festival Estilo Brasil

O Festival Estilo Brasil, que ocorre no Ulysses Centro de Convenções, confirmou a presença de Lô Borges, um dos principais artífices do lendário Clube da Esquina, em 25 de outubro.
A relevância da obra de Lô Borges e os parceiros mineiros é tanta que alcançou reconhecimento internacional com a Pitchfork, um dos portais de música mais importantes dos EUA, resenhando o clássico álbum “Clube da Esquina” (1972), co-liderado por Lô e Milton Nascimento.
O disco recebeu a alta nota 9,5, sendo descrito como “um dos discos mais ambiciosos da história da música brasileira”.
A resenha da Pitchfork destacou o poder alquímico da obra dos artistas mineiros.
Segundo o colaborador Andy Beta, “a magia do Clube da Esquina é que, embora seja possível discernir todas as influências de Nascimento e amigos, sua alquimia eleva tudo para vibrar em uma frequência mais alta”.
O texto acrescenta que o álbum é “casual e inspirado, estudado e espontâneo”, sendo adorado mesmo por quem tem pouco contato com a música brasileira.
A Pitchfork também ressaltou que o lançamento do “Clube da Esquina” em 1972 serviu como um marco no pop brasileiro, solidificando a carreira de Milton Nascimento e lançando novos talentos, incluindo o jovem Lô Borges.
Esse álbum foi lançado durante o período da ditadura militar no Brasil, e a obra representou “o mais sutil e profundo dos atos revolucionários”.
O show de Lô Borges no Estilo Brasil, parte da turnê “Esquinas & Canções”, celebrará justamente esse legado, relembrando o movimento mineiro que transformou a MPB.
Lô Borges, em entrevista recente, refletiu sobre a constante atividade criativa, uma característica que ele afirma manter desde o início da carreira.
“Eu me sinto um pavio aceso desde 1970… E esse pavio não apaga, porque se ele está meio assim, pouco nítido, eu dou uma sopradinha e eu vejo que ele está aceso”, declarou o músico.
O público em Brasília terá a chance de ver esse “pavio aceso” em espetáculo no dia 25 de outubro.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital