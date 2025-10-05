Lobão leva Rio Branco à euforia em show histórico durante evento no Juventus; veja vídeo

O palco do Estádio Atlético Clube Juventus, em Rio Branco, foi tomado por energia e emoção com a apresentação de Lobão na noite de sábado (4).

O cantor carioca realizou um espetáculo memorável, celebrando 50 anos de carreira e levando o público do 7º Amazônia Motorcycles & 4º Acre Rock Festival à vibração total.

Vídeos registrados nas redes sociais mostram fãs cantando junto, aplaudindo de pé e se emocionando com cada momento do show.

Lobão conduziu a apresentação com presença de palco e carisma, revisitando clássicos que marcaram sua trajetória e encantando diferentes gerações.

A noite marcou a força do rock nacional e a importância de artistas que mantêm a música autoral viva.

Para os fãs acreanos, foi uma experiência única e inesquecível, registrando uma noite histórica no cenário musical local.

Veja o vídeo: