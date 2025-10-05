05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Lobão leva Rio Branco à euforia em show histórico durante evento no Juventus; veja vídeo

Apresentação comemorativa dos 50 anos de carreira emociona fãs no Acre Rock Festival

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O palco do Estádio Atlético Clube Juventus, em Rio Branco, foi tomado por energia e emoção com a apresentação de Lobão na noite de sábado (4).

O cantor carioca realizou um espetáculo memorável, celebrando 50 anos de carreira e levando o público do 7º Amazônia Motorcycles & 4º Acre Rock Festival à vibração total.

Vídeos registrados nas redes sociais mostram fãs cantando junto, aplaudindo de pé e se emocionando com cada momento do show.

Lobão conduziu a apresentação com presença de palco e carisma, revisitando clássicos que marcaram sua trajetória e encantando diferentes gerações.

Sshow histórico de Lobão, em Rio Branco, no sábado (4)/Foto: Reprodução/Instagram

A noite marcou a força do rock nacional e a importância de artistas que mantêm a música autoral viva.

Para os fãs acreanos, foi uma experiência única e inesquecível, registrando uma noite histórica no cenário musical local.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost