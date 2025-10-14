Lobista investigado na CPMI do INSS comprou R$ 1 milhão em joias

Em apenas seis meses, o lobista Danilo Berndt Trento gastou quase R$ 1 milhão comprando peças de alta joalheria. As aquisições se deram entre os dias 22 de dezembro do ano passado e 12 de junho deste ano. Por um único anel de ouro com turmalina, Trento desembolsou R$ 380 mil. Um par de brincos cravejados saiu por mais R$ 361 mil. Uma pulseira, mais R$ 215 mil.

Tanto o brinco quanto a pulseira foram adquiridos no fim do ano passado, segundo informações sigilosas enviadas pela Receita Federal à CPMI do INSS, no Congresso Nacional. Já o anel com a turmalina paraíba foi comprado em junho – portanto, já depois da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga a chamada “Farra do INSS”, revelada pelo Metrópoles.

A turmalina paraíba, que adorna o anel, é uma pedra de cor verde-azulada oriunda do sertão daquele estado, na região de Patos (PB). Por sua raridade, é atualmente uma das pedras preciosas mais caras do mundo, com cada quilate podendo chegar à casa dos US$ 100 mil. A oxidação do cobre é responsável pela tonalidade da pedra.

Além desses itens, outras aquisições de Trento revelam o elevado padrão de vida dele. Em fevereiro de 2023, por exemplo, adquiriu aliança da joalheria Cartier por R$ 79,5 mil. Em dezembro passado, arrematou jogo de cinco blusas polo da grife Hugo Boss por R$ 9,5 mil. Em janeiro deste ano, um simples jantar no B Hotel, em Brasília, saiu por R$ 1,1 mil.

Danilo Berndt Trento não é novato em investigações do Congresso. Em 2021, foi investigado pela CPI da Covid-19, do Senado Federal, que apurou suspeitas de corrupção e ineficiência do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na gestão da pandemia.

Trento era então diretor da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. À época, a empresa negociou cada dose da vacina por US$ 15, montante 1.000% maior do que o praticado antes.

Ao final das apurações, a CPI da Covid pediu o indiciamento dele, por fraude em contrato, improbidade administrativa e formação de quadrilha.

A coluna procurou Trento por e-mail e por mensagem de texto na tarde desta segunda-feira (13), mas ainda não há resposta. O espaço segue aberto.

Lobista recebeu R$ 1 milhão de Maurício Camisotti

Ao analisar as transações financeiras de Danilo Berndt Trento, a Receita Federal encontrou pagamentos de R$ 1,095 milhão do empresário Maurício Camisotti para ele. Dentista de profissão, Camisotti é um dos principais investigados na “Farra do INSS”, apontado como o verdadeiro dono de entidades de fachada usadas para descontar os aposentados.

A análise das movimentações de Trento mostra que, até junho deste ano, ele já havia recebido, em uma das contas, R$ 12,6 milhões em 2025. Em outra conta, mais R$ 1,7 milhão. Em ambos os casos, o valor dos ingressos é igual ao das saídas.

As informações do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Trento mostram ainda o recebimento de R$ 11,6 milhões de uma empresa chamada T5 Participações LTDA – é a maior fonte pagadora dele.

A empresa T5 tem um histórico curioso. Foi constituída em março de 2020 como uma hamburgueria em Cidade Monções (bairro da Zona Norte de São Paulo), chamada “Burgueragem”. O investimento inicial era de apenas R$ 20 mil.

Em novembro de 2022, a empresa foi adquirida por Danilo Berndt Trento, que mudou a finalidade da companhia, aumentou o capital social para R$ 1 milhão e alterou o endereço do empreendimento – os sócios originais deixaram a empresa nesse momento.

Em março de 2024, Trento saiu da sociedade e deixou como única sócia uma mulher chamada Francine da Rosa. Francine vive em uma casa simples em Tubarão (SC). Era beneficiária do Bolsa Família e, depois, do Auxílio Brasil, até dezembro de 2022. Formalmente, é a única dona da empresa que pagou R$ 11,6 milhões a Danilo Berndt Trento.