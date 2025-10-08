“Logo estarei de volta”, diz Gracyanne após homenagem da União da Ilha

A influenciadora Gracyanne Barbosa se pronunciou após ser homenageada pela bateria da escola de samba União da Ilha, do Rio de Janeiro. A famosa, que sofreu uma lesão no joelho durante participação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, precisou passar por uma cirurgia grave e está afastada dos ensaios para o Carnaval até que se recupere.
Homenagem
“Hoje começa nossa temporada de ensaio e a bateria já está morrendo de saudade de você. Então, hoje, o ensaio é pra você. Estamos contigo, Gracyanne”, diz o vídeo publicado pela bateria da União da Ilha no seu perfil do Instagram. A musa fitness será Rainha de Bateria da agremiação em 2026.
À coluna Fabia Oliveira, Gracyanne Barbosa se pronunciou e agradeceu o carinho dos integrantes da bateria. “Quero deixar registrada aqui a minha gratidão imensa à bateria da nossa querida União da Ilha, que fez uma homenagem tão especial e cheia de carinho nesse momento delicado da minha recuperação”, começou a famosa.
“Passar por uma cirurgia nunca é fácil, mas receber tanto amor, incentivo e energia positiva de vocês me fortalece ainda mais”, continuou. “A União da Ilha é a minha família no Carnaval, e ser rainha dessa bateria é uma honra que carrego com muito amor e respeito.”
A musa encerrou dizendo que logo estará de volta aos ensaios. “Obrigada por estarem comigo dentro e fora da avenida, mostrando que a nossa ligação vai além do samba: é de coração para coração. Com fé, disciplina e o apoio de todos, logo estarei de volta, pronta para brilhar junto com vocês na Sapucaí. Amo vocês!”, concluiu.
Lesão
No último domingo, o médico ortopedista Leonardo Metsavaht, responsável pelo tratamento de Gracyanne, explicou o que aconteceu durante sua apresentação na Dança dos Famosos, apresentado por Luciano Huck. A famosa se machucou quando dançava o ritmo da lambada.
Segundo o especialista, ela sofreu um mal jeito e acabou rompendo o tendão do joelho enquanto se apresentava: “Ela perdeu a estabilidade e colocou toda a força no quadríceps para tentar se sustentar. É um reflexo automático, e aí acabou rompendo o tendão da patela”, explicou.
