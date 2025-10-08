08/10/2025
“Logo estarei de volta”, diz Gracyanne após homenagem da União da Ilha

A influenciadora Gracyanne Barbosa se pronunciou após ser homenageada pela bateria da escola de samba União da Ilha, do Rio de Janeiro. A famosa, que sofreu uma lesão no joelho durante participação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, precisou passar por uma cirurgia grave e está afastada dos ensaios para o Carnaval até que se recupere.

Homenagem

“Hoje começa nossa temporada de ensaio e a bateria já está morrendo de saudade de você. Então, hoje, o ensaio é pra você. Estamos contigo, Gracyanne”, diz o vídeo publicado pela bateria da União da Ilha no seu perfil do Instagram. A musa fitness será Rainha de Bateria da agremiação em 2026.

À coluna Fabia Oliveira, Gracyanne Barbosa se pronunciou e agradeceu o carinho dos integrantes da bateria. “Quero deixar registrada aqui a minha gratidão imensa à bateria da nossa querida União da Ilha, que fez uma homenagem tão especial e cheia de carinho nesse momento delicado da minha recuperação”, começou a famosa.

“Passar por uma cirurgia nunca é fácil, mas receber tanto amor, incentivo e energia positiva de vocês me fortalece ainda mais”, continuou. “A União da Ilha é a minha família no Carnaval, e ser rainha dessa bateria é uma honra que carrego com muito amor e respeito.”

A musa encerrou dizendo que logo estará de volta aos ensaios. “Obrigada por estarem comigo dentro e fora da avenida, mostrando que a nossa ligação vai além do samba: é de coração para coração. Com fé, disciplina e o apoio de todos, logo estarei de volta, pronta para brilhar junto com vocês na Sapucaí. Amo vocês!”, concluiu.

7 imagensGracyanne Barbosa recebe presente romântico em casa após alta médicaGracyanne BarbosaGracyanne Barbosa recebeu alta na terça-feira (30/9)Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos FamososGracyanne Barbosa mostrou como ficou seu joelho após o acidente no palco do Domingão Fechar modal.1 de 7

Gracyanne Barbosa

Reprodução/TV Globo.2 de 7

Gracyanne Barbosa recebe presente romântico em casa após alta médica

Instagram/Reprodução 3 de 7

Gracyanne Barbosa

Reprodiução/Instagram Gracyanne Barbosa4 de 7

Gracyanne Barbosa recebeu alta na terça-feira (30/9)

Instagram/Reprodução 5 de 7

Gracyanne Barbosa fez parte do elenco do Dança dos Famosos

Leo Rosario/TV Globo6 de 7

Gracyanne Barbosa mostrou como ficou seu joelho após o acidente no palco do Domingão

Instagram/Reprodução7 de 7

Gracyanne se lesionou durante o Dança dos Famosos

Reprodução/Instagram/Globo

Lesão

No último domingo, o médico ortopedista Leonardo Metsavaht, responsável pelo tratamento de Gracyanne, explicou o que aconteceu durante sua apresentação na Dança dos Famosos, apresentado por Luciano Huck. A famosa se machucou quando dançava o ritmo da lambada.

Segundo o especialista, ela sofreu um mal jeito e acabou rompendo o tendão do joelho enquanto se apresentava: “Ela perdeu a estabilidade e colocou toda a força no quadríceps para tentar se sustentar. É um reflexo automático, e aí acabou rompendo o tendão da patela”, explicou.

 

