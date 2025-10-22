22/10/2025
Lojas de brinquedos de SP são suspeitas de lavar dinheiro para o PCC

Escrito por Metrópoles
lojas-de-brinquedos-de-sp-sao-suspeitas-de-lavar-dinheiro-para-o-pcc

Lojas de brinquedos infantis em quatro shoppings de São Paulo e região metropolitana são alvos de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Polícia Civil e Fazenda estadual na manhã desta quarta-feira (22/10).

De acordo com as primeiras informações, a Operação Plush busca desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos estabelecimentos comerciais.

Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos shoppings Center Norte e Mooca, na capital, Internacional, em Guarulhos, e outro em Santo André, no ABC paulista.

A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam R$ 4,3 milhões.

Notícia em atualização.

 

