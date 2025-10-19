Lore Improta atualiza sobre recuperação de lesão e planos para o Carnaval: “Estou agoniada”

19/10/2025
Lore Improta apostou no brilho para um baile de Halloween do último sábado (18/10). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a dançarina contou que mais desafiador do que pensar em uma fantasia, é planejar os trajes para o Carnaval. No entanto, destacou que está ansiosa para voltar à folia após sofrer uma lesão e anunciou seu retorno aos ensaios da Viradouro.

Para a festa à fantasia, Lore criou um projeto totalmente autoral e diferenciado. Inspirada nas flores, a dançarina apareceu de rosa da cabeça aos pés e usou uma peça contornada com LED, garantindo que chamasse atenção e brilhasse por onde passava. Mas o objetivo da musa da Viradouro é brilhar ainda mais no próximo Carnaval.

Foto/portal LeoDias
Lore Improta detalha recuperaçãoFoto/portal LeoDias
Reprodução: Instagram/Lore Improta
Lore durante o desfile da Unidos do ViradouroReprodução: Instagram/Lore Improta
Foto/Instagram
Lore Improta e Leo Santana aproveitam férias em famíliaFoto/Instagram
Foto: Instagram
Lore Improta e Leo Santana aproveitam férias em famíliaFoto: Instagram
Foto/Instagram
Lore Improta e Leo Santana aproveitam férias em famíliaFoto/Instagram
Crédito: Reprodução Instagram @loreimprota
Esposa e filha do cantor Léo Santana, Lore Improta e Liz passaram férias na Disney de OrlandoCrédito: Reprodução Instagram @loreimprota

Lore sofreu uma lesão conhecida como Neuroma de Morton em abril deste ano, mas vem se recuperando aos poucos: “Eu acho que é uma questão de tempo, adaptação de cada corpo mesmo”. Inicialmente, os médicos haviam indicado que ela só poderia voltar a dançar após seis meses, mas, com muito foco, conseguiu retomar os treinos em apenas quatro meses: “Já estou no lucro”, brincou.

Agora, a musa já usa salto alto e segue recuperando sua mobilidade, ansiosa para voltar à plena atividade nos ensaios e na folia. Inclusive, está muito animada para retomar os ensaios e adiantou que estará na quadra da Viradouro no dia 28 de outubro: “Preciso voltar porque eu já estou agoniada de ver os ensaios eu não estando”, contou.

Apesar da empolgação, a esposa de Léo Santana não esconde que a recuperação foi um momento de tensão, já que a lesão atrapalhava sua dança e seu trabalho. Com dedicação, ela segue se preparando para se sentir mais segura e sem dores: “Então, acho que não é uma questão de medo, eu tenho muita fé em Deus”, afirmou.

