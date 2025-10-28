28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Lore Improta cancela ida a ensaio da Viradouro devido à operação policial no Rio

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lore-improta-cancela-ida-a-ensaio-da-viradouro-devido-a-operacao-policial-no-rio

Musa da Unidos do Viradouro, Lore Improta cancelou a ida ao ensaio da escola, que aconteceria na quadra em Niterói, nesta terça-feira (28/10), por conta da operação policial na cidade do Rio de Janeiro. O município está em estágio 2 de alerta devido ao risco de ocorrências de alto impacto.

“Devido aos últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, Lore Improta não comparecerá mais ao ensaio da Unidos do Viradouro, que aconteceria na quadra da escola, em Niterói.”, informou a equipe da musa, que está grávida do segundo filho de Léo Santana.

Veja as fotos

portal LeoDias
Lore Improta desembarca no Rio de Janeiroportal LeoDias
Reprodução
Reprodução
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Foto - Instagram
Foto – Instagram

Leia Também

A assessoria afirmou ainda que uma nova data será marcada para que a dançarina participe do ensaio na quadra: “A decisão foi tomada em comum acordo com sua equipe, priorizando a segurança da artista e de todos os envolvidos. Assim que houver nova data em sua agenda, entraremos em contato para reagendar a entrevista e demais compromissos”.

No entanto, a agremiação, até o momento da publicação desta matéria, ainda não decidiu pelo cancelamento do evento.

Megaoperação

A megaoperação da Polícias Civil e Militar foi realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, contra a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo dados oficiais, esta é a operação mais letal da história do estado, e contam pelo menos 60 pessoas mortas e 81 foram presas.

Como retaliação da facção, vários pontos da cidade foram interditados, incluindo as principais vias expressas de locomoção da população, como Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost