Lore Improta cancela ida a ensaio da Viradouro devido à operação policial no Rio

Musa da Unidos do Viradouro, Lore Improta cancelou a ida ao ensaio da escola, que aconteceria na quadra em Niterói, nesta terça-feira (28/10), por conta da operação policial na cidade do Rio de Janeiro. O município está em estágio 2 de alerta devido ao risco de ocorrências de alto impacto.

“Devido aos últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, Lore Improta não comparecerá mais ao ensaio da Unidos do Viradouro, que aconteceria na quadra da escola, em Niterói.”, informou a equipe da musa, que está grávida do segundo filho de Léo Santana.

A assessoria afirmou ainda que uma nova data será marcada para que a dançarina participe do ensaio na quadra: “A decisão foi tomada em comum acordo com sua equipe, priorizando a segurança da artista e de todos os envolvidos. Assim que houver nova data em sua agenda, entraremos em contato para reagendar a entrevista e demais compromissos”.

No entanto, a agremiação, até o momento da publicação desta matéria, ainda não decidiu pelo cancelamento do evento.

Megaoperação

A megaoperação da Polícias Civil e Militar foi realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, contra a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo dados oficiais, esta é a operação mais letal da história do estado, e contam pelo menos 60 pessoas mortas e 81 foram presas.

Como retaliação da facção, vários pontos da cidade foram interditados, incluindo as principais vias expressas de locomoção da população, como Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha.