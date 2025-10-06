Lore Improta demonstra preocupação com saúde da filha com Leo Santana: “Fico agoniada”

Lore Improta usou as redes sociais, neste domingo (b5/10), para contar que a filha Liz, de 4 anos, fruto do relacionamento com Léo Santana, está com alguns sintomas de virose há três dias. A influenciadora afirmou que “não consegue lidar bem” ao ver a herdeira doente e contou que a situação tem a deixado agoniada.

“E aí, minha galera. Gente, hoje foi luta, viu? Na verdade, tem uns três dias já, por isso que estou mais sumidinha daqui também. Uma virose chata, chata, chata, chata em Liz, uma febre que não baixa”, disse Lore em vídeo publicado no Instagram.

A dançarina abriu a preocupação com a filha: “Eu já fico agoniada, fico com, sei lá, eu não consigo lidar bem com ver Liz doente, acho que nenhum pai, nenhuma mãe, né? Só que eu fico muito, sei lá, eu não consigo me concentrar em mais nada”, declarou.

A mulher de Leo Santana ainda tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde de Liz. “Enfim, ela tá melhorando, agora acabei de botar ela para dormir, dei o banho, comeu uma sopinha, eu deitei aqui pra poder falar com vocês”, finalizou.