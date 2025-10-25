25/10/2025
Lore Improta destaca diferença entre a 1ª gestação e atual: “Estou uma draga”

Escrito por Portal Leo Dias
lore-improta-destaca-diferenca-entre-a-1a-gestacao-e-atual:-“estou-uma-draga”

A dançarina Lore Improta revelou que já está sentindo as diferenças entre a primeira gestação e a atual, nesta sexta-feira (24/10). Em suas redes sociais, a companheira de Léo Santana contou como a gestação vem mudando seu apetite. O casal anunciou, na última quarta-feira (22/10), que está a espera do segundo filho.

Lore destacou que, desta vez, está sentindo muito mais fome do que durante sua primeira gravidez. “Cheguei em casa, jantei. Não tem nem duas horas, comi macarrão, frango, farofa e minha barriga está roncando. Parece que eu estou sem comer há 10 horas. Ai, sério, eu vou lá comer de novo. Pensem numa fome, pensem numa fome que esta criança está me causando”, desabafou.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Lore Improta e Léo Santana com a filha, Liz, de 4 anosReprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução/Instagram @leosantana
Léo Santana grita de felicidade após revelar gravidez de Lore ImprotaReprodução/Instagram @leosantana

Ainda de acordo com Lore, a primeira gestação foi marcada por enjoos constantes, ao contrário da atual. “Isso pra mim tá sendo muito diferente da gestação de Liz”, contou, ao falar da gravidez da filha de 4 anos. “A de Liz eu enjoava o dia inteiro. Tinha muita azia, sono, cansaço. Como eu não conseguia comer, eu acho que faltava mais energia ainda para o meu corpo, entendeu? Era punk!”, conta ela.

“Eu não conseguia comer comida temperada, cozinhada assim com tempero, sabe, condimentada. Mas agora, amor, agora eu estou uma draga”, finalizou.

