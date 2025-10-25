Lore Improta destaca diferença entre a 1ª gestação e atual: “Estou uma draga”

A dançarina Lore Improta revelou que já está sentindo as diferenças entre a primeira gestação e a atual, nesta sexta-feira (24/10). Em suas redes sociais, a companheira de Léo Santana contou como a gestação vem mudando seu apetite. O casal anunciou, na última quarta-feira (22/10), que está a espera do segundo filho.

Lore destacou que, desta vez, está sentindo muito mais fome do que durante sua primeira gravidez. “Cheguei em casa, jantei. Não tem nem duas horas, comi macarrão, frango, farofa e minha barriga está roncando. Parece que eu estou sem comer há 10 horas. Ai, sério, eu vou lá comer de novo. Pensem numa fome, pensem numa fome que esta criança está me causando”, desabafou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Instagram/@loreimprota Lore Improta e Léo Santana com a filha, Liz, de 4 anos Reprodução/Instagram/@loreimprota Léo Santana grita de felicidade após revelar gravidez de Lore Improta Reprodução/Instagram @leosantana Voltar

Próximo

Ainda de acordo com Lore, a primeira gestação foi marcada por enjoos constantes, ao contrário da atual. “Isso pra mim tá sendo muito diferente da gestação de Liz”, contou, ao falar da gravidez da filha de 4 anos. “A de Liz eu enjoava o dia inteiro. Tinha muita azia, sono, cansaço. Como eu não conseguia comer, eu acho que faltava mais energia ainda para o meu corpo, entendeu? Era punk!”, conta ela.

“Eu não conseguia comer comida temperada, cozinhada assim com tempero, sabe, condimentada. Mas agora, amor, agora eu estou uma draga”, finalizou.