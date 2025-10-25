25/10/2025
Lore Improta e Léo Santana mostram como Liz reagiu à notícia da chegada do irmãozinho

Escrito por Portal Leo Dias
lore-improta-e-leo-santana-mostram-como-liz-reagiu-a-noticia-da-chegada-do-irmaozinho

Liz ficou feliz ao descobrir que vai ganhar um irmãozinho, mas não deixou de avisar que também quer ganhar uma boneca da “Frozen”. Neste sábado (25/10), Lore Improta e Léo Santana compartilharam a reação da filha ao saber que seria irmã mais velha, e a pequena roubou a cena ao mostrar que está animada para receber o caçula da família.

Para compartilhar a novidade, Léo e Lore prepararam uma surpresa para a filha e levaram uma caixa até ela, perguntando o que achava que havia dentro. A resposta veio rápida: “É uma Frozen que patina e canta ‘Let It Go’”. A pequena ainda insistiu em seu palpite: “É a Frozen que anda patinando”, ela mostrou que um irmãozinho não passou pela cabeça.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Lore Improta, Léo Santana e LizFoto/Instagram
Foto/Instagram
Lore Improta, Léo Santana e LizFoto/Instagram
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Lore Improta e Léo Santana com a filha, Liz, de 4 anosReprodução/Instagram/@loreimprota
Foto/Instagram/@leosantana
Léo Santana mostra reação ao descobrir nova gravidez de Lore ImprotaFoto/Instagram/@leosantana
Reprodução: Instagram
Após anúncio de gravidez, Lore Improta se emociona: “Esse bebê foi muito desejado”Reprodução: Instagram

Mas ao abrir a caixa, Liz se deparou com outra surpresa: uma roupinha que havia pertencido a ela quando era recém-nascida. Lore explicou que a peça poderia ser emprestada ao irmãozinho que estava chegando. A menina coçou a cabeça e deu risada, mas mostrou estar bastante animada com a chegada do novo membro da família e opinou que será uma menina.

Para encerrar, Lore ainda mostrou alguns bastidores da revelação. Em um dos momentos, um membro da equipe brincou dizendo que cuidaria do bebê e Liz não gostou nada da ideia. Com toda a autoridade de irmã mais velha, avisou que quem cuidaria seria ela. Na sequência, em tom de brincadeira, disparou que iria pegar o seu Sansão, como a própria Mônica da Turma da Mônica.

