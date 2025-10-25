Lore Improta e Léo Santana mostram como Liz reagiu à notícia da chegada do irmãozinho

Liz ficou feliz ao descobrir que vai ganhar um irmãozinho, mas não deixou de avisar que também quer ganhar uma boneca da “Frozen”. Neste sábado (25/10), Lore Improta e Léo Santana compartilharam a reação da filha ao saber que seria irmã mais velha, e a pequena roubou a cena ao mostrar que está animada para receber o caçula da família.
Para compartilhar a novidade, Léo e Lore prepararam uma surpresa para a filha e levaram uma caixa até ela, perguntando o que achava que havia dentro. A resposta veio rápida: “É uma Frozen que patina e canta ‘Let It Go’”. A pequena ainda insistiu em seu palpite: “É a Frozen que anda patinando”, ela mostrou que um irmãozinho não passou pela cabeça.
Mas ao abrir a caixa, Liz se deparou com outra surpresa: uma roupinha que havia pertencido a ela quando era recém-nascida. Lore explicou que a peça poderia ser emprestada ao irmãozinho que estava chegando. A menina coçou a cabeça e deu risada, mas mostrou estar bastante animada com a chegada do novo membro da família e opinou que será uma menina.
Para encerrar, Lore ainda mostrou alguns bastidores da revelação. Em um dos momentos, um membro da equipe brincou dizendo que cuidaria do bebê e Liz não gostou nada da ideia. Com toda a autoridade de irmã mais velha, avisou que quem cuidaria seria ela. Na sequência, em tom de brincadeira, disparou que iria pegar o seu Sansão, como a própria Mônica da Turma da Mônica.