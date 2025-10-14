Lore Improta responde críticas por ir à Disney sem a filha: “Vão viver a vida de vocês”

Lore Improta usou as redes sociais neste domingo (12/10) para responder às críticas que recebeu após passar o Dia das Crianças longe da filha Liz, de 4 anos. A dançarina explicou que está em Paris a trabalho e aproveitou o momento de folga para visitar a Disney local acompanhada de sua equipe.

Indignada com os comentários, Lore afirmou: “Eu fico impressionada com a quantidade de comentários quando mulheres que são mães postam vivendo sem os filhos. Século 21 e tal. E o pior, são mulheres que entram nas redes sociais para desestabilizar outras mulheres”.

A dançarina também criticou a cobrança social sobre a maternidade: “Eu tenho tanta certeza do meu maternar que isso não me abala. Mas fico pensando se fosse alguém que se importasse? [A pessoa] deixa de viver, gente! Vai eu deixar de viver”.

Lore reforçou que a viagem foi uma oportunidade profissional e que continuará equilibrando sua vida pessoal e profissional: “Mulheres, vão viver a vida de vocês! Para de encher o saco aqui falando. Continuarei viajando a trabalho, tendo tempo de qualidade com a minha filha, continuarei viajando apenas com meu marido, é maravilhoso quando a gente só viaja junto. É maravilhoso quando viajo só”.

A dançarina também compartilhou que, mesmo sem Liz, a visita à Disney foi especial: “Estávamos de folga, queria ir na Disney. Estávamos super animados, foi incrível”.