Lorena Maria detona MC Daniel e expõe mentiras do cantor: “Vexame”

Lorena Maria voltou a falar sobre a disputa judicial com MC Daniel nesta quarta-feira (23/10) e revelou o motivo de ter acionado o cantor na Justiça. Em uma sequência de Stories, a influenciadora afirmou que o artista tentou reduzir os valores pagos para o filho dos dois, Rás, e que ela vem arcando sozinha com a maior parte das despesas desde o nascimento do bebê.

“Desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera. Ele alugou essa casa pra morarmos em família e ela tem um contrato. Se eu saio antes, é multa”, começou Lorena.

Segundo ela, o cantor só passou a pagar a babá da criança recentemente. “A única coisa que pedi foi pra ele começar a pagar a babá, porque mesmo eu puérpera e sem trabalhar estava pagando. Ele começou a pagar tem três meses, porque foi a única coisa que pedi”, escreveu.

A influenciadora explicou ainda que os R$ 38 mil citados por MC Daniel se referem ao aluguel da casa onde moravam e ao salário da babá. “É só isso! Eu tinha concordado com só isso pelo acordo verbal, porque eu posso e dou tudo de melhor pro meu filho”, afirmou.

Lorena contou que tentou evitar o processo, mas decidiu recorrer à Justiça após o funkeiro se recusar a assinar um acordo. “Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas o motorista de vez em quando e um segurança pra quando eu precisasse levar o Rás às consultas ou passear com ele. E foi negado. Além de querer diminuir o valor do que ele paga diretamente nas duas coisas que paga pro filho. E por isso, decidi ir pro jurídico.”

Nos stories seguintes, Lorena também rebateu as declarações de MC Daniel sobre a ação judicial. Segundo ela, o cantor tentou distorcer os fatos e correu para protocolar um processo de guarda apenas depois que soube que ela iria à Justiça.

“Desmentindo mais uma coisa sobre a ação judicial que ele diz ser da guarda, que eu só ‘fiz’ isso por isso. Ele entrou ontem com isso. Pagou ontem. E já era esperado ele tentar fazer isso pra me afetar. Então não, não fui recorrer ao jurídico por isso e sim porque você não aceitou fazer o básico e precisa ser ajuizado, que é o correto, porque aí não vai depender do teu humor”, escreveu.

Lorena também ironizou o timing da iniciativa do ex. “A data de quando ele ‘quis’ oficializar alguma coisa… Então como isso começou após você ‘querer’ oficializar algo se você fez isso ontem?”, questionou, mostrando um documento datado de 22 de outubro.

A influenciadora ainda compartilhou um print de conversa para reforçar sua versão: “Ontem. Ele pagou ontem. Após você noticiar que iria ajuizar a ação, ele correu e ajuizou antes. Sem problema algum. Só não seja [emoji de lua] de dizer que fez antes de você, porque desde setembro estamos lutando pra isso”, diz uma mensagem de texto recebida por Lorena, possivelmente de seus advogados.

Lorena encerrou o desabafo pedindo que a situação seja resolvida de forma adequada. “Espero que alguém pare você pra que seja resolvido da forma certa e não piorar a situação, porque que vexame, hein?”, finalizou.