Lorena Maria diz que MC Daniel só acionou a Justiça após matéria do portal LeoDias

Escrito por Portal Leo Dias
lorena-maria-diz-que-mc-daniel-so-acionou-a-justica-apos-materia-do-portal-leodias

Lorena Maria afirmou que MC Daniel só decidiu levar a disputa pela guarda e pelas despesas do filho à Justiça na última quarta-feira (22/10). A influenciadora publicou prints nas redes sociais alegando que o cantor apenas entrou com o pedido judicial depois que o portal LeoDias revelou, com exclusividade, os desentendimentos entre eles em relação aos cuidados e à criação do pequeno Ras.

Nos stories do Instagram, Lorena se pronunciou sobre as recentes declarações de MC Daniel. O cantor afirmou que nunca deixou de cumprir suas responsabilidades, inclusive financeiras, como pai, e que a confusão teria começado porque ele quis oficializar a guarda do filho e definir questões de visitas. Por outro lado, a influenciadora contestou.

Segundo Lorena, ela cuida de tudo sozinha. A influenciadora afirmou que, por muito tempo, arcou sozinha com os custos da babá do filho, além de despesas com funcionários da casa, gastos médicos, como consultas e vacinas, e itens de higiene e alimentação, como fraldas e leite: “Desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera”.

Lorena explicou que Daniel só começou a pagar a babá há três meses, atendendo a um único pedido feito por ela, dentro de um acordo verbal: “Foi pedido a todo esse tempo para eu não ir para o jurídico e eu aceitei”, ela ainda afirmou ter elaborado uma minuta com equipe de segurança para sair com o filho, que foi negada, e só então decidiu recorrer ao jurídico.

A influenciadora destacou também que o funkeiro não teria assinado a minuta e agora afirma que a guerra jurídica começou por causa do pedido de guarda, o que, segundo ela, não corresponde à realidade: “E desmentindo mais uma coisa sobre a ação judicial que ele diz ser da guarda, que eu só “fiz” isso por isso:
Ele entrou ontem com isso. Pagou ontem”.

Por fim, Lorena afirmou que já esperava que o cantor tentasse afetá-la com o pedido da guarda, mas que seguirá procurando amparo e se defendendo na Justiça: Então, não, não fui recorrer ao jurídico por isso, e sim porque você não aceitou fazer o básico e precisa ser ajuizado, que é o correto, porque aí não vai depender do teu humor”, ela mandou um recado ao cantor.

