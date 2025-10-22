22/10/2025
Universo POP
Lorena Maria esclarece que não vive de pensão de MC Daniel e que precisará deixar mansão

Escrito por Portal Leo Dias
Conforme antecipado pelo portal LeoDias, novos desdobramentos e acusações surgiram sobre o fim do relacionamento entre MC Daniel e Lorena Maria, envolvendo questões de apoio financeiro relacionadas ao filho do ex-casal, o pequeno Rás. Após a bomba vir à tona, também noticiada por Leo Dias no “Melhor da Tarde” (Band), a influenciadora se pronunciou por meio das redes sociais nesta quarta-feira (22/10). Em seu depoimento, a blogueira esclareceu pontos importantes, desmentindo interpretações equivocadas sobre sua situação financeira e sua relação com o ex-companheiro.

Ela revelou que, embora o cantor tenha ajudado com o aluguel da casa, os cuidados com o filho e outras despesas continuam sendo de sua responsabilidade, e que, por conta disso, acionou o jurídico para garantir seus direitos e os do filho: “Vamos esclarecer alguns pontos, pois há informações que têm sido apresentadas de forma equivocada. Sempre mantive discrição em relação à minha vida pessoal, mas acredito que, nesse momento, é importante trazer clareza. O Daniel ajuda com o aluguel da casa onde morávamos e, hoje, moro com nosso filho, da qual precisarei sair em fevereiro. Após o término, pedi que ele arcasse com o valor da babá, que eu arcava”.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena Maria e MC Daniel no lançamento de “Vale Tudo”Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena Maria e MC DanielFoto: Reprodução/Instagram @badgallore
Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Rás, MC Daniel e Lorena MariaFoto: Reprodução/Instagram @badgallore
Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena Maria e MC DanielFoto: Reprodução/Instagram @badgallore

“Nenhum desses valores é direcionado à minha conta, também por uma escolha minha, justamente para evitar interpretações equivocadas ou o julgamento de que eu “vivo de pensão”. Por motivos internos, que não quero expor aqui nem resolver publicamente, decidi acionar o jurídico para que todas as questões sejam tratadas da forma correta e com o devido respeito”, finalizou a criadora de conteúdo digital.

O outro lado da moeda:

MC Daniel, por meio de sua equipe jurídica, a Kaizer Sociedade de Advogados, negou que esteja inadimplente com as responsabilidades financeiras relacionadas ao filho que teve com a influenciadora digital Lorena Maria. Segundo os representantes legais do cantor, foi firmado um acordo verbal entre as partes após o término da relação, o qual estaria sendo cumprido de forma pontual e documentada. As declarações da defesa ocorrem após virem a público informações de que Lorena estaria arcando sozinha com despesas essenciais da criança, como roupas, medicamentos e salários de funcionários da residência onde vive com o filho. Conforme apuração do portal LeoDias, a influenciadora teria solicitado que o artista assumisse ao menos os custos com as babás, o que ele teria aceitado.

