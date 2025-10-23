Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho

23/10/2025
A influenciadora Lorena Maria pretende acionar judicialmente o cantor MC Daniel por falta de apoio financeiro na criação do filho do casal, Rás, segundo revelou o portal LeoDias. De acordo com fontes próximas, Lorena tem arcado sozinha com grande parte das despesas do menino, incluindo babás, roupas, medicamentos e funcionários domésticos, sem suporte constante do artista.

Com o orçamento sobrecarregado, Lorena teria solicitado que MC Daniel passasse a contribuir ao menos com o pagamento das babás — pedido que o cantor aceitou parcialmente. Ainda conforme a apuração, após o funkeiro ser informado de que a ex estaria conhecendo outra pessoa, ele reduziu parte da ajuda financeira que vinha prestando.

Atualmente, não existe pensão formalizada judicialmente, e o artista segue responsável apenas pelo imóvel onde Lorena e o filho vivem, que continua em seu nome. Pessoas próximas afirmaram que a influenciadora foi notificada de que deverá deixar a residência em fevereiro de 2026, sob pena de arcar com as despesas do local.

Sentindo-se desamparada e sobrecarregada, Lorena teria confidenciado a pessoas próximas que não pretende mais proteger a imagem do ex-companheiro, e que busca agora amparo jurídico para garantir os direitos dela e do filho.

⚖️ Versão de MC Daniel

Em nota enviada ao portal LeoDias, a defesa de MC Daniel, representada pela Kaizer Sociedade de Advogados, afirmou que o cantor cumpre integralmente todas as obrigações financeiras com o filho, de forma regular, contínua e comprovada.

Segundo o comunicado, o funkeiro arca com mais de R$ 38 mil mensais, incluindo:

  • Aluguel integral do imóvel onde vivem Lorena e Rás;

  • Pagamento de babás e cuidadoras;

  • Plano de saúde da criança;

  • Apoio em despesas extras, quando necessário.

A equipe jurídica também destacou que o valor não inclui custos adicionais, como passagens aéreas para deslocamento entre São Paulo e Rio de Janeiro e a estrutura de apoio durante as estadias do filho com o pai.

Fonte: Portal Leo Dias / Kaizer Sociedade de Advogados
