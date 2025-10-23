Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”

A influenciadora Lorena Maria voltou a se pronunciar sobre o impasse judicial com o ex-companheiro, o cantor MC Daniel, e revelou novos detalhes sobre a disputa envolvendo a criação e o sustento do filho do casal, Rás.

Em uma série de stories publicados nesta quarta-feira (23/10), Lorena afirmou que o funkeiro tentou reduzir os valores pagos para o filho e que ela vem arcando sozinha com a maior parte das despesas desde o nascimento do bebê.

“Desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera. Ele alugou essa casa pra morarmos em família e ela tem um contrato. Se eu saio antes, é multa”, iniciou.

Segundo a influenciadora, MC Daniel só passou a pagar a babá da criança nos últimos três meses — e apenas após um pedido dela.

“A única coisa que pedi foi pra ele começar a pagar a babá, porque mesmo eu puérpera e sem trabalhar estava pagando. Ele começou a pagar tem três meses, porque foi a única coisa que pedi”, explicou.

Lorena também rebateu o argumento de Daniel sobre os R$ 38 mil gastos mensalmente com o filho, afirmando que o valor inclui apenas o aluguel da casa e o salário da babá.

“É só isso! Eu tinha concordado com isso pelo acordo verbal, porque eu posso e dou tudo de melhor pro meu filho.”

A influenciadora contou ainda que tentou evitar o processo judicial, mas decidiu recorrer à Justiça após o cantor se recusar a formalizar um acordo.

“Enviamos uma minuta pedindo apenas um motorista e um segurança de vez em quando, pra levar o Rás às consultas. Foi negado. Além disso, ele quis reduzir o valor das únicas duas coisas que paga. Por isso, decidi ir pro jurídico.”

Lorena também acusou o ex de tentar inverter a narrativa ao protocolar uma ação de guarda logo após saber que seria acionado judicialmente.

“Ele entrou ontem com isso. Pagou ontem. Já era esperado ele tentar fazer isso pra me afetar. Então não, não fui recorrer à Justiça por isso, e sim porque você não quis fazer o básico.”

Encerrando o desabafo, a influenciadora lamentou a postura do cantor e pediu uma resolução adequada:

“Espero que alguém pare você pra que isso seja resolvido da forma certa e não piore a situação, porque que vexame, hein?”

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Portal Metrópoles / Redes sociais

✍️ Redigido por ContilNet