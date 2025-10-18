Lorena Maria rebate críticas e defende viagens do filho com MC Daniel: “É o certo”

A influenciadora Lorena Maria se pronunciou após críticas recebidas nas redes sociais por permitir que o filho, Rás, de sete meses, viaje com o pai, o cantor MC Daniel. O ex-casal, que anunciou o término do relacionamento quatro meses após o nascimento do bebê, mantém a guarda compartilhada da criança desde a separação.

Lorena e MC Daniel oficializaram o namoro em agosto de 2024, e a relação chegou ao fim em julho deste ano. Desde então, os dois dividem responsabilidades e decisões sobre o filho. A rotina de MC Daniel, que costuma postar registros de momentos com o bebê durante viagens, tem gerado reações negativas de internautas direcionadas à influenciadora, questionando sua decisão de permitir que o filho tão pequeno fique aos cuidados do pai.

Em entrevista ao gshow, Lorena rebateu as críticas e afirmou que a convivência entre pai e filho é essencial. “Ele (MC Daniel) pega (o filho) de 15 em 15 dias. É o pai, né? Não é certo proibir que ele busque o próprio filho. Eu não tive pai e sei a falta e diferença que fez em toda a minha história de vida. Então eu quero que o Rás tenha, sim, convivência e experiências com o pai. Mesmo que eu morra de saudades, é o certo e acredito que é saudável para o Rás”, declarou.

A maternidade, segundo Lorena, transformou sua visão de mundo e fortaleceu sua determinação profissional. Ela conta que conciliar a rotina de empresária e influenciadora com a criação do filho exige esforço, mas traz sentido à sua vida.

“É desafiador, mas meu filho me trouxe mais garra para viver e correr atrás dos meus sonhos. Amo trabalhar e estar com a agenda cheia. Amo chegar em casa e cuidar da minha família. Minha vida faz muito mais sentido agora. É muito mais linda e alegre. Amei ser mãe e, se antes não me via sendo mãe tão jovem, agora quero uma menina (risos)! Claro que no futuro, né?”, afirmou.

Além da vida pessoal, Lorena se prepara para uma nova experiência. Em 2026, ela fará sua estreia como musa da Unidos de Padre Miguel no Carnaval do Rio. Para a ocasião, promete desfilar com fantasias sustentáveis, confeccionadas pelo estilista Daniel Zarmanno com materiais biodegradáveis, como o etafon, que é um reciclável derivado do isopor. Segundo o estilista, o uso do material reduz em até 80% os custos em comparação às penas naturais. Ao todo, serão produzidas 30 fantasias para a temporada.

Animada com o novo desafio, Lorena diz estar vivendo um momento especial. “Estou exatamente no lugar da minha vida que sempre quis estar. Estou muito animada! Eu sambava os pagodinhos, que é muito diferente do samba carnavalesco, no ritmo da bateria. Mas o molho vem no sangue, né? Estou fazendo aulas para aprender mais e me aprimorar para entregar na avenida”, contou.