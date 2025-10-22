Loterias: +Milionária sorteia R$ 10 milhões nesta quarta. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (22/10), os concursos de número 3.519 da Lotofácil; 2.839 da Lotomania; 6.859 da Quina; 2.876 da Dupla Sena; 762 da Super Sete e 296 +Milionária.

Os números foram anunciados em sorteio, realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

+Milionária

14 – 17 – 22 – 24 – 30 – 38;

Trevo:

3 – 1;

Quina

23 – 33 – 36 – 39 – 79;

Lotofácil

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25;

Lotomania

02 – 09 – 13 – 23 – 26 – 38 – 45 – 48 – 51 – 56 – 61 – 69 – 73 – 76 – 77 – 83 – 87 – 93 – 95 – 98;

Dupla Sena

1º sorteio: 20 – 29 – 31 – 36 – 42 – 46;

2º sorteio: 10 – 17 – 23 – 37 – 39 – 45;

Super Sete

Coluna 1: 7;

Coluna 2: 7;

Coluna 3: 5;

Coluna 4: 3;

Coluna 5: 1;

Coluna 6: 0;

Coluna 7: 2.

Veja os valores dos prêmios:

+Milionária: R$ 10 milhões

Quina: R$ 13 milhões;

Lotofácil: R$ 1,8 milhão;

Lotomania: R$ 3,8 milhões;

Dupla-Sena: R$ 1,12 milhão;

Super-Sete: R$ 2,9 milhões.