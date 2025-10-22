Loterias: +Milionária sorteia R$ 10 milhões nesta quarta. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (22/10), os concursos de número 3.519 da Lotofácil; 2.839 da Lotomania; 6.859 da Quina; 2.876 da Dupla Sena; 762 da Super Sete e 296 +Milionária.
Os números foram anunciados em sorteio, realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os resultados:
+Milionária
14 – 17 – 22 – 24 – 30 – 38;
Trevo:
3 – 1;
Quina
23 – 33 – 36 – 39 – 79;
Lotofácil
04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25;
Lotomania
02 – 09 – 13 – 23 – 26 – 38 – 45 – 48 – 51 – 56 – 61 – 69 – 73 – 76 – 77 – 83 – 87 – 93 – 95 – 98;
Dupla Sena
1º sorteio: 20 – 29 – 31 – 36 – 42 – 46;
2º sorteio: 10 – 17 – 23 – 37 – 39 – 45;
Super Sete
Coluna 1: 7;
Coluna 2: 7;
Coluna 3: 5;
Coluna 4: 3;
Coluna 5: 1;
Coluna 6: 0;
Coluna 7: 2.
Veja os valores dos prêmios:
+Milionária: R$ 10 milhões
Quina: R$ 13 milhões;
Lotofácil: R$ 1,8 milhão;
Lotomania: R$ 3,8 milhões;
Dupla-Sena: R$ 1,12 milhão;
Super-Sete: R$ 2,9 milhões.