Loterias: Quina sorteia R$ 10,4 milhões nesta segunda. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (20/10), os concursos de número 3.517 da Lotofácil; 2.838 da Lotomania; 6.857 da Quina; 2.875 da Dupla-Sena e o 761 da Super Sete.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Lotomania

05 – 06 – 12 – 16 – 23 – 24 – 31 – 34 – 35 – 36 – 53 – 58 – 63 – 82 – 85 – 86 – 87 – 97 – 99;

Lotofácil

01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24;

Quina

21 – 32 – 34 – 41 – 46;

Dupla Sena

1º sorteio: 01 – 15 – 17 – 31 – 33 – 48;

2º sorteio:01 – 17 – 41 – 40 – 42 – 48;

Super Sete

Coluna 1: 4;

Coluna 2: 7;

Coluna 3: 4;

Coluna 4: 8;

Coluna 5: 6;

Coluna 6: 6;

Coluna 7: 2.