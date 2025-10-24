Loterias: Quina sorteia R$ 15 milhões nesta sexta. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (24/10), os concursos 3.521, da Lotofácil; 2.840 da Lotomania; 6.861 da Quina; 2.877, da Dupla Sena; e 763, da Super Sete.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Quina

26 – 32 – 42 – 57 – 78;

Lotofácil

06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23;

Lotomania

03 – 04 – 07 – 19 – 22 – 24 – 30 – 32 – 38 – 39 – 42 – 43 – 46 – 47 – 50 – 51 – 62 – 68 – 72 – 95;

Dupla Sena

1º sorteio: 05 – 16 – 19 – 20 – 25 – 44;

2º sorteio: 14 – 25 – 29 – 30 – 34 – 47;

Super Sete

Coluna 1: 3;

Coluna 2: 9;

Coluna 3: 0;

Coluna 4: 7;

Coluna 5: 3;

Coluna 6: 5;

Coluna 7: 2.