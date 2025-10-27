Loterias: Quina sorteia R$ 19 milhões nesta segunda. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (27/10), os concursos de número 3.523 da Lotofácil; 2.841 da Lotomania; 6.863 da Quina; 2.878 da Dupla-Sena e o 764 da Super Sete.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Lotomania

00 – 07 – 08 – 10 – 13 – 16 – 24 – 26 – 31 – 37 – 39 – 41 – 42 – 43 – 52 – 57 – 70 – 73 – 75 – 82;

Lotofácil

05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25;

Quina

28 – 47 – 50 – 65 – 79;

Dupla Sena

1º sorteio: 04 – 08 – 27 – 32 – 37 – 40;

2º sorteio: 05 – 12 – 25 – 30 – 33 – 44;

Super Sete

Coluna 1: 0;

Coluna 2: 4;

Coluna 3: 5;

Coluna 4: 3;

Coluna 5: 1;

Coluna 6: 8;

Coluna 7: 5.