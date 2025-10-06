Louis Tomlinson descarta reunião do One Direction após morte de Liam Payne

A perda de um membro do One Direction não afetou apenas os fãs. Em recente entrevista à Rolling Stone UK, Louis Tomlinson, também integrante do grupo, confessou que lidar com a morte de Liam Payne foi “impossível”. O artista ainda descartou a possibilidade de uma reunião da banda após o ocorrido, algo que antes considerava inevitável.

Para Louis, a morte de Liam teve um impacto profundo: “Foi impossivelmente difícil para mim lidar com a perda de Liam. Eu nunca tinha perdido um amigo antes”, comentou o artista. O cantor faleceu de forma trágica após uma queda da sacada do hotel em que estava hospedado na Argentina, em 16 de outubro de 2024.

Antes da morte de Liam, Louis acreditava na possibilidade de uma reunião com Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik: ​​“Acho que a ideia é romantizada em vez de pensar na realidade da situação. As coisas obviamente se complicaram ainda mais depois do Liam. Agora não consigo ver um momento em que eu me sinta confortável fazendo isso”, afirmou.

Agora, no entanto, Louis considera improvável que o One Direction se reúna para um encontro, embora não descarte a ideia totalmente. “Antes do falecimento de Liam, eu sempre tinha a ideia no fundo da minha mente. Tipo: ‘tenho certeza de que faremos algo, mesmo que seja apenas um show’, mas agora eu ficaria realmente surpreso se fizéssemos”, declarou.

Para encerrar o assunto, Louis saiu em defesa de Payne: “Acho que ele era uma pessoa muito incompreendida, do ponto de vista público. Se houver algum julgamento sobre o caráter dele, acho que, nove em cada dez vezes, você pode refletir sobre isso, e a reflexão é que ele era alguém que só queria ser querido”, finalizou.

Ainda durante a entrevista, Louis comentou sobre seu novo projeto solo, “How Did I Get Here?”, que será lançado em 23 de janeiro de 2026. O cantor, que gravou o disco na Costa Rica, disse acreditar “em ideias mais hippies” e prometeu levar essa atmosfera para o álbum, que pretende mostrar seu lado de “artista individual por direito próprio”.