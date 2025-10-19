Louvre: coroa de diamantes roubada é encontrada em rua de Paris

Após o assalto que fechou o Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19/10), uma das joias roubadas foi encontrada abandonada em uma rua da cidade, nas proximidades do local.

Trata-se de uma coroa de diamantes, que foi da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, e é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. Segundo a imprensa internacional, a joia foi achada danificada.

De acordo com jornais franceses, a coroa foi criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier e seu brilho tinha como objetivo impressionar os visitantes da Feira Mundial de Paris de 1855. Segundo um guia francês, a joia estava na vitrine mais próxima da janela na Galeria de Apolo, local do roubo da manhã deste domingo.

A imprensa francesa afirmou que uma segunda joia também foi recuperada, mas não informou qual.

Museu do Louvre, na França

Mona Lisa, no Louvre

A ideia é adicionar os looks e acessórios em conjunto as obras de arte

Louvre

Louvre

Louvre

Crime no Louvre

Criminosos invadiram o Louvre por volta das 9h30 (4h30 no horário de Brasília) e roubaram joias históricas da monarquia francesa em uma ação sem precedentes e que chocou a França.

Segundo a polícia, os ladrões roubaram nove peças da Galeria de Apolo. Entre os itens haveria um colar, um broche e uma tiara, mas a polícia ainda não divulgou a relação de peças levadas.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, classificou o episódio como um “grande roubo”. Ele afirmou que os criminosos roubaram joias de “valor inestimável” e que eram um “verdadeiro patrimônio”. A operação durou cerca de sete minutos.

O museu permanecerá fechado durante todo o domingo. A instituição ainda não comentou o crime. O Ministério Público de Paris já determinou uma investigação sobre o caso.

A quadrilha de três ou quatro criminosos, segundo a polícia, conseguiu acessar o prédio por um canteiro de obras pela fachada voltada para o Rio Sena. Eles usaram uma espécie de guindaste, instalado em um caminhão, para chegar ao museu. E, então, pegaram um elevador de carga para chegar à galeria.

Após o roubo, os criminosos conseguiram fugir com motonetas.

Galeria do Rei Sol

O site oficial do Museu do Louvre descreve a atual galeria de Apolo como uma obra do rei Luís XIV, o “Rei Sol”. Ele reconstruiu a sala após um incêndio no palácio, em uma homenagem ao deus grego Apolo, que simbolizava a luz.

Entre os destaques da coleção está o diamante Regent, de 140 quilates. Ele foi encontrado em 1698 na Índia e, na época, era o maior diamante conhecido no mundo. Esta peça não foi roubada.

O Louvre abriga mais de 33 mil obras que abrangem antiguidades, escultura e pintura — da Mesopotâmia, Egito e mundo clássico aos mestres europeus. Suas atrações principais incluem a Mona Lisa, bem como a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia.

Histórico de crimes

O Louvre tem um longo histórico de furtos e tentativas de roubo. O mais famoso foi em 1911, quando a Mona Lisa desapareceu de sua moldura, roubada por Vincenzo Peruggia, um ex-funcionário que se escondeu dentro do museu e saiu com a pintura debaixo do casaco. A obra foi recuperada dois anos depois, em Florença — episódio que ajudou a transformar o retrato de Leonardo da Vinci na obra de arte mais conhecida do mundo.

Em 1983, duas peças de armadura da era renascentista foram roubadas do Louvre e só recuperadas quase quatro décadas depois. A coleção do museu também carrega o legado de saques da era napoleônica, que ainda hoje geram debates sobre restituição.