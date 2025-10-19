Louvre: ladrões experientes roubaram joias “inestimáveis”, diz governo

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, afirmou que as joias históricas roubadas do Museu do Louvre neste domingo (19/10), entre elas nove peças das coleções de Napoleão e da imperatriz Josefina, são “inestimáveis” e de valor “patrimonial incomensurável”. Devido ao ocorrido, o museu ficará fechado por todo o dia.

Um grupo de ladrões experientes e altamente profissionais roubou as joias, chegando a usar pequenas motosserras. A ação durou apenas sete minutos.

O que aconteceu?

O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um roubo na manhã deste domingo por ladrões experientes.

O incidente aconteceu na manhã deste domingo em Paris. O valor estimado das joias ainda estava sendo analisado. O museu permanece fechado.

Os criminosos usaram uma motoneta e um elevador de carga para acessar o local do roubo. Eles estavam usando pequenas motosserras.

Nuñez visitou o local pessoalmente e informou à imprensa francesa sobre o valor das joias:

“Eles roubaram joias que têm um valor patrimonial real, um valor patrimonial inestimável”, contou.

Os criminosos aproveitaram uma área em obras e, com um caminhão e um elevador de carga, invadiram o museu. Para quebrar as janelas, também recorreram a uma esmerilhadeira angular.

“Uma equipe experiente que claramente havia explorado o local”, relatou o ministro.

Ele afirmou ainda que três ou quatro suspeitos conseguiram fugir. A rota era conhecida pela polícia e, segundo o ministro, trata-se de uma gangue conhecida por outros crimes. A investigação continua em andamento.

Segundo relatos da mídia francesa, nove peças da coleção de joias de Napoleão e da imperatriz Josefina foram roubadas: um colar, um broche, uma tiara e muito mais.