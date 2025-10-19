19/10/2025
Louvre: ladrões usaram guindaste e motosserra e fugiram de scooter

Os ladrões que roubaram joias históricas do Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19/10), resultando no fechamento da instituição, utilizaram guindaste, motosserras e uma motoneta para realizar o assalto planejado.

Veja imagens:

Entre as joias históricas roubadas estão nove peças da coleção de Napoleão e da imperatriz Josefina: um colar, um broche, uma tiara e outras.

O que aconteceu?

  • O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um roubo na manhã deste domingo por ladrões experientes.
  • O incidente aconteceu na manhã deste domingo em Paris. O valor estimado das joias ainda estava sendo analisado.
  • Até o momento, o museu permanece fechado.

Para realizar o roubo, os criminosos chegaram em uma motoneta e invadiram o museu pelo lado do rio Sena, onde estavam sendo realizadas obras. Em seguida, usaram um guindaste e, com a ajuda de um elevador de carga, entraram na Galeria Apolo.

Ao chegarem à sala, eles usaram pequenas motosserras para quebrar as janelas, roubaram as joias e fugiram em seguida. A mesma motoneta foi utilizada na fuga.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, alegou que as joias são de valor “inestimáveis” e de “patrimonial incomensurável”.

Segundo ele, que visitou o local pessoalmente, os criminosos “roubaram joias que têm um valor patrimonial real, um valor patrimonial inestimável”.

“Uma equipe experiente que claramente havia explorado o local”, relatou o ministro.

Ele acrescentou que três ou quatro suspeitos conseguiram fugir. A rota em que fugiram é conhecida pela polícia e, segundo o ministro, trata-se de uma gangue conhecida por outros crimes. A investigação continua em andamento.

