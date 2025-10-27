luan-pereira-adianta-detalhes-de-parceria-com-gusttavo-lima:-“de-respeito”

Vem aí a parceira LP e GL! Luan Pereira concedeu uma entrevista ao apresentador Henrique Silveti, nos bastidores de uma apresentação realizada em Santa Bárbara de Goiás, em Goiás, na última semana, e adiantou detalhes da junção profissional que fará com Gusttavo Lima, o Embaixador.

Luan iniciou fazendo mistério sobre a parceira com o Gusttavo: “Não posso falar nada sobre”, disse ao ser questionado sobre o assunto. Em seguida, o artista entregou que a junção vai além de projetos musicais.

“Está vindo aí uma parceria de respeito. Não só envolvendo música. Vai envolver música e várias cosias”, adiantou Luan Pereira, aguçando a curiosidade dos admiradores de ambos.

O cantor sertanejo ainda completou: “A música sempre é prioridade, mas [vamos fazer] outros negócios. É um pouquinho de tudo”, declarou ele.

Na última quinta-feira (23/10), Luan Pereira movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo cantando a música “Imperfeito” ao lado de Gusttavo Lima. Rapidamente os fãs se animaram com a possibilidade de um dueto entre os dois.

Em outra postagem, Luan ainda mostrou que em 2017, aos 14 anos de idade, chegou a mandar uma mensagem para o Embaixador pelo Instagram pedindo uma oportunidade para mostrar seu talento. “Tudo no tempo de Deus. 2017×2025. Vem aí”, escreveu o cantor sertanejo na legenda da publicação.