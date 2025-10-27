27/10/2025
Luan Pereira adianta detalhes de parceria com Gusttavo Lima: “De respeito”

Vem aí a parceira LP e GL! Luan Pereira concedeu uma entrevista ao apresentador Henrique Silveti, nos bastidores de uma apresentação realizada em Santa Bárbara de Goiás, em Goiás, na última semana, e adiantou detalhes da junção profissional que fará com Gusttavo Lima, o Embaixador.

Luan iniciou fazendo mistério sobre a parceira com o Gusttavo: “Não posso falar nada sobre”, disse ao ser questionado sobre o assunto. Em seguida, o artista entregou que a junção vai além de projetos musicais.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Luan Pereira e Gusttavo LimaReprodução/Instagram @luanpereiracantor
Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Luan Pereira e Gusttavo LimaReprodução/Instagram @luanpereiracantor
Foto: Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Luan Pereira está fora da “Dança dos Famosos” depois que foi diagnosticado com cálculos renaisFoto: Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Foto: Reprodução/YouTube @gusttavolimaoficial
Gusttavo LimaFoto: Reprodução/YouTube @gusttavolimaoficial
Reprodução/Instagram @luanpereiracantor
Luan Pereira e Gusttavo LimaReprodução/Instagram @luanpereiracantor

“Está vindo aí uma parceria de respeito. Não só envolvendo música. Vai envolver música e várias cosias”, adiantou Luan Pereira, aguçando a curiosidade dos admiradores de ambos.

O cantor sertanejo ainda completou: “A música sempre é prioridade, mas [vamos fazer] outros negócios. É um pouquinho de tudo”, declarou ele.

Na última quinta-feira (23/10), Luan Pereira movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo cantando a música “Imperfeito” ao lado de Gusttavo Lima. Rapidamente os fãs se animaram com a possibilidade de um dueto entre os dois.

Em outra postagem, Luan ainda mostrou que em 2017, aos 14 anos de idade, chegou a mandar uma mensagem para o Embaixador pelo Instagram pedindo uma oportunidade para mostrar seu talento. “Tudo no tempo de Deus. 2017×2025. Vem aí”, escreveu o cantor sertanejo na legenda da publicação.

