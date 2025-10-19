19/10/2025
Luan Pereira deixa “Dança dos Famosos” por problema de saúde: “Mais de 10 pedras no rim”

luan-pereira-deixa-“danca-dos-famosos”-por-problema-de-saude:-“mais-de-10-pedras-no-rim”

Luan Pereira está fora da “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. O cantor não foi eliminado, mas abandonou o quadro do programa por problemas de saúde: pedras no rim. Na atração deste fim de semana, por videochamada, o artista explicou que o diagnóstico não era novidade. As novas crises, no entanto, o acometeram justamente no período da competição.

“Durante uma madrugada, cinco da manhã, eu acordei com uma dor, assim, meio estranha, nas costas. Por já ter tido outras vezes, e já sabia que eu tinha essa tal dessa pedra no rim, nesse rim afetado, acabou que começou a me dar dor. Eu fui já diretamente pro hospital”, contou o sertanejo.

Segundo Luan, foi a pior dor que ele sentiu em toda a sua vida. “Só quem já teve pedra no rim sabe”, disse. A agonia foi tanta que o cantor afirmou que, só de relatar o caso, teve calafrios. “Não só essa pedra. Descobri que tem mais de 10 pedras no meu rim. É isso que dá não beber água”, revelou.

Luciano Huck agradeceu a confiança que o artista teve com o programa e destacou que ele é sempre muito bem-vindo no “Domingão”. “Peço desculpa por ter abandonado a competição desse jeito, mas os planos de Deus são sempre bem maiores e melhores que os nossos. Se Ele quis assim é porque era pra ser”, finalizou o sertanejo.

Agora, com a eliminação de Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz neste domingo (19/10), seguem na “Dança dos Famosos” Nicole Bahls, Richarlyson, Wanessa Camargo e Álvaro.

