13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Luan Pereira é diagnosticado com pedras nos rins e está em repouso domiciliar

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
luan-pereira-e-diagnosticado-com-pedras-nos-rins-e-esta-em-repouso-domiciliar

Luan Pereira, cantor e compositor, assustou os fãs nesta segunda-feira (13/10) ao revelar que precisou procurar atendimento médico no Rio de Janeiro por causa de fortes dores abdominais. Após avaliação, os médicos confirmaram que ele sofre de pedras nos rins e recomendaram repouso absoluto.

Logo após chegar ao hospital, o artista atualizou o público nas redes sociais, dizendo estar enfrentando um momento difícil: “Pedra nos rins. Dá força para o seu fi aqui! A maior dor da minha vida. Meu Deus!”, escreveu Luan na legenda das fotos em que aparece em uma cadeira de rodas, recebendo soro na veia.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Luan Pereira está recebendo soro na veiaReprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rinsReprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rinsReprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Reprodução: Portal LeoDias
Luan Pereira fala sobre a “Dança dos Famosos”Reprodução: Portal LeoDias
Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira saem com amigos em LondrinaReprodução: Instagram/@luanpereiracantor

Leia Também

Segundo a nota oficial da assessoria enviada ao portal LeoDias, ele não precisou ser internado e já retornou ao hotel, onde está sendo monitorado por profissionais de saúde. Os médicos continuam acompanhando a evolução do quadro clínico para definir as próximas etapas do tratamento: “Neste momento, o foco está totalmente voltado para o bem-estar e a recuperação do artista”, informou a equipe em comunicado.

A notícia mobilizou fãs nas redes sociais, que deixaram mensagens de apoio e incentivo: “Melhoras, Luanzinho! Você está nas nossas orações”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Beba bastante água e se cuide. Tudo vai ficar bem!”.

À noite, Luan gravou um vídeo para atualizar como está se sentindo: “Não tem posição. Você vira de lado, de costas, de frente, dos avessos; você se enverga, se encolhe. Não tem nada que faça essa dor parar. E eu já tomei remédio, e a dor volta descarada. Misericórdia! Senhor Deus Pai!”, contou ele.

O sertanejo, conhecido por sucessos como “Dentro do Meu Coração” e “Namorada Reserva”, deve adiar compromissos profissionais até receber liberação médica para voltar aos palcos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost