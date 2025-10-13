Luan Pereira é diagnosticado com pedras nos rins e está em repouso domiciliar

Luan Pereira, cantor e compositor, assustou os fãs nesta segunda-feira (13/10) ao revelar que precisou procurar atendimento médico no Rio de Janeiro por causa de fortes dores abdominais. Após avaliação, os médicos confirmaram que ele sofre de pedras nos rins e recomendaram repouso absoluto.

Logo após chegar ao hospital, o artista atualizou o público nas redes sociais, dizendo estar enfrentando um momento difícil: “Pedra nos rins. Dá força para o seu fi aqui! A maior dor da minha vida. Meu Deus!”, escreveu Luan na legenda das fotos em que aparece em uma cadeira de rodas, recebendo soro na veia.

Segundo a nota oficial da assessoria enviada ao portal LeoDias, ele não precisou ser internado e já retornou ao hotel, onde está sendo monitorado por profissionais de saúde. Os médicos continuam acompanhando a evolução do quadro clínico para definir as próximas etapas do tratamento: “Neste momento, o foco está totalmente voltado para o bem-estar e a recuperação do artista”, informou a equipe em comunicado.

A notícia mobilizou fãs nas redes sociais, que deixaram mensagens de apoio e incentivo: “Melhoras, Luanzinho! Você está nas nossas orações”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Beba bastante água e se cuide. Tudo vai ficar bem!”.

À noite, Luan gravou um vídeo para atualizar como está se sentindo: “Não tem posição. Você vira de lado, de costas, de frente, dos avessos; você se enverga, se encolhe. Não tem nada que faça essa dor parar. E eu já tomei remédio, e a dor volta descarada. Misericórdia! Senhor Deus Pai!”, contou ele.

O sertanejo, conhecido por sucessos como “Dentro do Meu Coração” e “Namorada Reserva”, deve adiar compromissos profissionais até receber liberação médica para voltar aos palcos.