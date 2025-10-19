Luan Pereira está fora da Dança dos Famosos; saiba mais

Luan Pereira está fora do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. A informação foi confirmada neste domingo (19/10) durante o programa.
Ao vivo, o cantor explicou que sentiu uma forte dor e foi diagnosticado com cálculos renais, mais conhecidas como pedras no rim. “Acordei com uma dor estranha nas costas. Por já ter tido outras vezes, saber que eu já tinha essa pedra”, contou.
Luan Pereira continuou: “Acabou que começou a me dar dor, fui direto para o hospital. No hospital, senti a maior que eu senti na vida”, afirmou. “Não era só essa pedra, descobri que eram mais de dez pedras”, completou o artista.
Luan Pereira ainda agradeceu pela oportunidade e falou sobre a experiência. “Quero agradecer a minha professora, a Mariana, que confiou em mim. Peço desculpas por ter abandonado a competição assim. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos”, disse o cantor.
Como fica a Dança dos Famosos
Com a saída de Luan Pereira da competição, quatro duplas seguem para a próxima etapa e duas deixam a Dança dos Famosos neste domingo (19/10).