Luan Pereira usa remédio de fora do Brasil para enfrentar crise renal

O cantor sertanejo Luan Pereira segue enfrentando uma dolorosa crise renal e contou alguns detalhes da situação para o público nas redes sociais. As pedras que causaram o problema persistem, e o artista, de 22 anos, passou por uma nova avaliação médica na quarta-feira (15/10).

Visivelmente cansado, o músico descreveu a situação como “a maior dor de sua vida” e revelou estar recorrendo a uma medicação forte e, segundo ele, indisponível no Brasil, para tentar resolver o problema.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luan Pereira e Victória Miranda Reprodução / Instagram: @luanpereiracantor Luan Pereira desabafa após nova internação por pedras nos rins Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor Luan Pereira desabafa após nova internação por pedras nos rins Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor Luan Pereira desabafa após nova internação por pedras nos rins Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor Luan Pereira desabafa após nova internação por pedras nos rins Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor Luan Pereira desabafa após nova internação por pedras nos rins Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor Voltar

Próximo

“Oi, galera, tô um pouco melhor que ontem, mas as pedras ainda estão aqui… A cara não nega o tanto de remédio para evitar dor, mas mesmo assim ainda dói. Tô tomando um remédio que nem vende no Brasil, que dilata o canal da urina e ajuda a dissolver as pedras. Agora é esperar fazer efeito”, escreveu em seu Instagram.

O tratamento visa dilatar a uretra para facilitar a eliminação das pedras. Apesar do quadro de saúde delicado, Luan Pereira encontrou conforto ao retornar para casa e publicou um momento de carinho no sofá ao lado de sua nova namorada, a influenciadora Victória Miranda.

Coladinho a ela, o cantor afirmou que seu “remédio chegou” e que a presença da amada já o fazia se sentir melhor. O casal assumiu o relacionamento publicamente há menos de um mês.