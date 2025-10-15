15/10/2025
Luan Pereira volta a ser internado e revela ter dez pedras nos rins: “Maior dor da vida”

O cantor Luan Pereira foi novamente internado, na última terça-feira (14/10), após sentir fortes dores. O artista já havia sido hospitalizado no início da semana, diagnosticado com pedra nos rins, e liberado para repouso. No entanto, o mal-estar retornou, exigindo novos exames.

A caminho do hospital, Luan recorreu às redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. “Indo para o hospital de novo. Dor insuportável”, escreveu ele, no Instagram. Já internado, o sertanejo passou por uma tomografia e desabafou sobre o desconforto. “Não aguento mais tomar agulhada”, disse.

O cantor contou que aguardava o resultado dos exames para saber se seria necessária cirurgia. “Tomara que eu consiga botar para fora sem fazer cirurgia”, afirmou. O diagnóstico, porém, trouxe uma surpresa desagradável: em vez de uma única pedra, Luan descobriu cerca de dez cálculos renais.

“Achei que estava com uma pedrinha só de 4 mm. Fiz tomografia e constatou que estou com umas 10 pedras no rim… Só o que eu digo para vocês é: bebam muita água para nunca precisarem passar por isso. Maior dor da vida, sério”, relatou.

O artista também aproveitou para agradecer o carinho do público e pedir orações. “Quero agradecer mais um dia vocês pelo cuidado e preocupação (…) Estamos aqui na esperança de expelir as pedras sem precisar de cirurgia. E, se o bom Deus quiser, que seja no tempo dele”.

Na madrugada desta quarta-feira (15/10), Luan contou que enfrentou um dia corrido, viajando do Rio de Janeiro para Londrina, onde buscou atendimento com médicos de confiança. “Estou rindo para não chorar”, resumiu.

