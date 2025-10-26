26/10/2025
Luan Santana aponta características de Serena: “Acho que ela é minha cara”

Escrito por Portal Leo Dias
luan-santana-aponta-caracteristicas-de-serena:-“acho-que-ela-e-minha-cara”

Na noite deste sábado (25/10), na Arena da Baixada, em Curitiba, durante o segundo dia de gravação do DVD “Registro Histórico”, Luan Santana se derreteu ao falar da filha Serena, hoje com 10 meses. Na coletiva de imprensa, o cantor disse se achar parecido com sua herdeira.

O artista, que tem sido discreto em relação à identidade da pequena, finalmente descreveu a criança, matando a curiosidade do público.

Com a voz cheia de ternura, o artista descreveu a relação intensa com a filha. “A Serena é linda, cara. A Serena é o amor da minha vida, ela está muito grudada comigo agora. Eu a pego no colo e ela se agarra em mim. Quando o povo chega para pegar ela do meu colo, ela vira assim, é bonitinha demais, forte… Coisa mais gostosa do mundo. Cheirosa”, declarou.

Veja as fotos

Reprodução
Luan SantanaReprodução
Reprodução: Instagram
Luan Santana, Jade Magalhães e Serena-Reprodução: Instagram
Portal LeoDias
Filha de Luan Santana faz 1ª viagem internacionalPortal LeoDias

Questionado sobre com quem a bebê se parece, o cantor, que estava acompanhado da esposa Jade Magalhães e da irmã Bruna Santana, não escondeu o orgulho. “Eu acho que ela é minha cara, cara. Eu acho que com olho verde… Que daí eu acho que vem mais da família da Jade, formato do olho da Jade”, pontuou, indicando a mistura de traços do casal.

Luan Santana destacou o profundo impacto da paternidade em sua vida. “Eu estou apaixonado demais. Eu sou um cara que que vê um significado diferente nas coisas hoje”, disse. O artista confessou que, embora já tivesse ouvido o clichê sobre a mudança de perspectiva, só compreendeu a dimensão após o nascimento de Serena.

“Agora sim eu entendi, velho. Não que tudo isso que vivi não valeu, mas agora sim eu entendi porque que eu vivi tudo isso e e o que que vai me dar gás para eu continuar vivendo daqui para frente. Isso é mudar tudo”, refletiu.

O cantor finalizou a conversa revelando seu desejo de aumentar a família: “Eu quero ter mais um, sim, fechar dois filhos e um cachorro.”

