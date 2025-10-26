26/10/2025
Luan Santana celebra sucesso no palco e amor pela filha nos bastidores de novo DVD

Escrito por Portal Leo Dias
Luan Santana vive um momento histórico! Nos bastidores da gravação de seu novo DVD em Curitiba, o cantor contou à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, como se sente honrado ao ver o “maior público do país” cantando cada música de seu repertório. Para ele, tudo ganhou ainda mais sentido com a chegada da primeira filha, Serena, que está sempre em seus pensamentos antes de subir ao palco.

Monique, que acompanhou os dois dias de gravação do “Registro Histórico”, contou que as apresentações de Luan foram uma das coisas mais bonitas que já viu na vida. A repórter ainda aproveitou para perguntar ao cantor se ele já se considera consagrado um dos maiores artistas do país: “Eita! Você que tá falando, hein, meu amor?”, brincou.

Apesar da modéstia, Luan admitiu que tem a maior base de fãs do Brasil: “Meu público é o maior público do país. E eu acho que eu sou um reflexo do meu público”, afirmou. “Eu sou muito honrado e tenho o prazer de poder falar que eu posso reviver uma história que me dá orgulho, sabe?”, o artista mencionou a oportunidade de comemorar seu legado.

Em “Registro Histórico”, Santana fez jus ao nome do projeto e revisitou toda a sua trajetória musical. Foram nada menos que 43 músicas gravadas todas acompanhadas em coro pela multidão que lotou a Arena da Baixada: “Isso é o que me emociona todos os dias, é o que me motiva a continuar. Essa conexão com o meu público e com os meus fãs é de outro mundo”.

Mas há uma nova conexão que mudou completamente a vida de Luan. Hoje, antes de subir ao palco, o cantor admite que sempre pensa em sua filha, Serena, fruto do relacionamento com Jade Magalhães: “Na hora da ‘Água com açúcar’”, ali que eu abro o braço, fecho o olho assim e vem ela. Todo todo show vem na cabeça a carinha dela”, encerrou.

