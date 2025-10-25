Luan Santana se declara à Serena durante show em Curitiba: “Pedacinho do céu”

Luan Santana viveu um momento histórico em sua carreira durante o primeiro show de seu novo projeto, na Arena da Baixada, em Curitiba, na noite de sexta-feira (24/10). Durante a apresentação, o cantor fez uma pausa para se declarar à filha, fruto do relacionamento com Jade Magalhães. Ele explicou que mudou desde o nascimento da pequena e que, hoje, tudo o que faz é pensando em Serena.

Antes de embalar a canção “Incondicional”, em que canta sobre amor sem medidas, Luan decidiu dedicar a música à filha. O cantor afirmou que tudo mudou e virou de cabeça para baixo desde o nascimento da primogênita, mas ressaltou que foi para melhor: “Quando a Serena chegou, eu entendi realmente o que é o amor de verdade, sabia? Porque é um amor que não pede nada em troca”, iniciou.

Luan contou que encontrou um “amor que ensina e que acalma”: “O amor que transforma a gente por dentro. E que me faz entender que eu sou responsável por um pedacinho do céu aqui na Terra”, ele se derreteu pela menina. “É um amor que eu não consigo explicar. E desde então tudo que eu canto, tudo que eu faço é tudo pensando na Serena”, disparou.

Para encerrar, Santana comentou que, ao longo dos anos, seu coração acompanhou diversos ritmos, mas que hoje ele bate no compasso de um pai, o ritmo que mais gosta: “Salva de palma para a Sereninha que está mamando. Que canção melhor do que essa aqui para demonstrar um amor incondicional, é amor é?”, ele finalizou antes de soltar a voz em homenagem a filha.